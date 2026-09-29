İspanya La Liga'da eylül ayının en iyi teknik direktörü belli oldu!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, La Liga'da eylül ayının teknik direktörü seçildi.
Katalan ekip, eylül ayını dörtte dört yaparak tamamladı ve ligdeki liderliğini sürdürdü.
EYLÜL AYINDA RAKİPSİZ
Katalan ekibi, ayın ilk maçında Valencia'yı Mestalla'da 5-0 mağlup etti. Ardından Levante deplasmanından 4-2'lik galibiyetle döndü.
Spotify Camp Nou'da Racing'i 7-2 yenen Barcelona, eylül ayını Sanchez Pizjuan'da Sevilla karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle kapattı.
Alman teknik direktör Flick, final oylamasında Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Pablo Simeone ile Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'yi geride bırakarak bu sezon ilk kez ayın teknik direktörü ödülünü kazandı.