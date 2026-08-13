İspanya Süper Kupası, İstanbul'da oynanacak

İspanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden 2027'de düzenlenecek Süper Kupa organizasyonuyla ilgili bir açıklama yayınlandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da gerçekleşecek.

YARI FİNALE KALAN TAKIMLAR Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maçların 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında oynanacağı belirtildi. 2027 İspanya Süper Kupa'da Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad şampiyonluk mücadelesi verecek.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ve İspanyol devinin teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya Süper Kupası'yla birlikte İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İstanbul'da şampiyonluk için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho da Real Madrid'le İstanbul'da kupa mücadelesi verecek.