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İspanya Süper Kupası, İstanbul'da oynanacak
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İspanya Süper Kupası, İstanbul'da oynanacak

13.08.2026 14:17:00
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Cumhuriyet Spor
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İspanya Süper Kupası, İstanbul'da oynanacak

İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Süper Kupası'nın 2027'de İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

İspanya Süper Kupası, İstanbul'da oynanacak

İspanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden 2027'de düzenlenecek Süper Kupa organizasyonuyla ilgili bir açıklama yayınlandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da gerçekleşecek.

İspanya Süper Kupası, İstanbul'da oynanacak

YARI FİNALE KALAN TAKIMLAR

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maçların 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında oynanacağı belirtildi. 2027 İspanya Süper Kupa'da Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad şampiyonluk mücadelesi verecek.

İspanya Süper Kupası, İstanbul'da oynanacak

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ve İspanyol devinin teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya Süper Kupası'yla birlikte İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İstanbul'da şampiyonluk için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho da Real Madrid'le İstanbul'da kupa mücadelesi verecek.

İspanya Süper Kupası, İstanbul'da oynanacak

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Mini turnuva formatında oynanan İspanya Süper Kupası'nda yarı final eşleşmeleri daha önce belli olmuştu. Turnuvanın yarı finalinde Real Sociedad ile Real Madrid, Barcelona ile Atletico Madrid final için karşı karşıya gelecek. Yarı finalde alınacak sonuçlara göre İstanbul, Barcelona ile Real Madrid'in karşılaşacağı El Clasico'ya ev sahipliği yapabilir.

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