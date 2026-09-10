İspanyol basını duyurdu: Real Madrid'den Arda Güler kararı

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in milli futbolcu Arda Güler ile sözleşme uzatma kararı aldığı öne sürüldü.

2023 yazında Real Madrid'e transfer olan Arda'nın özellikle son aylarda gösterdiği sürekli gelişim, kulüp yönetiminin dikkatinden kaçmadı. Madridli yöneticiler, genç yıldızın takıma sunduğu katkıyı ödüllendirmenin yanı sıra uzun vadeli bir kontratla geleceğini de güvence altına almak istiyor.

2031'E KADAR YENİ SÖZLEŞME AS'ta yer alan habere göre, Tarafların üzerinde çalıştığı plana göre Arda Güler'in sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatılacak. Yeni anlaşmada milli futbolcunun performansı, takım içindeki statüsü ve kulübe bağlılığı doğrultusunda önemli bir maaş artışı da yer alacak.

Taraflar arasında tam bir anlayış birliği bulunurken yeni sözleşmenin, içinde bulunulan sezonun başlangıcından itibaren geçerli olması bekleniyor.