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İspanyol basını duyurdu: Real Madrid'den Arda Güler kararı
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İspanyol basını duyurdu: Real Madrid'den Arda Güler kararı

10.09.2026 16:24:00
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Cumhuriyet Spor
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İspanyol basını duyurdu: Real Madrid'den Arda Güler kararı

İspanya La Liga devi Real Madrid'in milli yıldız Arda Güler'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçtiği iddia edildi.

İspanyol basını duyurdu: Real Madrid'den Arda Güler kararı

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in milli futbolcu Arda Güler ile sözleşme uzatma kararı aldığı öne sürüldü.

İspanyol basını duyurdu: Real Madrid'den Arda Güler kararı

2023 yazında Real Madrid'e transfer olan Arda'nın özellikle son aylarda gösterdiği sürekli gelişim, kulüp yönetiminin dikkatinden kaçmadı. Madridli yöneticiler, genç yıldızın takıma sunduğu katkıyı ödüllendirmenin yanı sıra uzun vadeli bir kontratla geleceğini de güvence altına almak istiyor.

İspanyol basını duyurdu: Real Madrid'den Arda Güler kararı

2031'E KADAR YENİ SÖZLEŞME

AS'ta yer alan habere göre, Tarafların üzerinde çalıştığı plana göre Arda Güler'in sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatılacak. Yeni anlaşmada milli futbolcunun performansı, takım içindeki statüsü ve kulübe bağlılığı doğrultusunda önemli bir maaş artışı da yer alacak.

İspanyol basını duyurdu: Real Madrid'den Arda Güler kararı

Taraflar arasında tam bir anlayış birliği bulunurken yeni sözleşmenin, içinde bulunulan sezonun başlangıcından itibaren geçerli olması bekleniyor.

İspanyol basını duyurdu: Real Madrid'den Arda Güler kararı

MOURINHO'NUN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN

Fenerbahçe'den 2023 yılında henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e katılan Arda Güler, Mourinho'nun planlarında neredeyse vazgeçilmez bir oyuncuya dönüştü.

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