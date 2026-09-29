Cumhuriyet Gazetesi Logo
İspanyol basını yazdı: Kylian Mbappe Türkiye'de ciddi tehlike atlattı!
Paylaş

İspanyol basını yazdı: Kylian Mbappe Türkiye'de ciddi tehlike atlattı!

29.09.2026 19:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İspanyol basını yazdı: Kylian Mbappe Türkiye'de ciddi tehlike atlattı!

Kocaeli'nde oynanan Türkiye maçında sakatlanan Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin ciddi bir tehlike atlattığı ileri sürüldü.

İspanyol basını yazdı: Kylian Mbappe Türkiye'de ciddi tehlike atlattı!

A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında sakatlanan Kylian Mbappe'nin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Fransa Milli Takımı'nın Türkiye karşısında oynadığı maçta gol attıktan sonra sol dizinde ağrı hisseden Mbappe'nin yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlık tespit edilmedi.

İspanyol basını yazdı: Kylian Mbappe Türkiye'de ciddi tehlike atlattı!

AMELİYAT OLMASINA GEREK YOK

Mbappe'nin sol dizinin arka kapsülünde hiperekstansiyon meydana geldiği ve Fransız yıldızın yaklaşık 10 ila 12 gün sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.

Real Madrid'in, Fransa Futbol Federasyonu'nun sağlık ekibiyle doğrudan iletişim halinde olduğu ve ilk etapta ameliyat ihtimalinden endişe ettiği belirtildi.

Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından Mbappe'nin ameliyat olmasına gerek olmadığı kesinleşti.

İspanyol basını yazdı: Kylian Mbappe Türkiye'de ciddi tehlike atlattı!

TÜRKİYE MAÇINDA BÜYÜK RİSK

Haberde, Mbappe'nin Türkiye karşısında sakatlığının ardından oyuna devam etmesi halinde çok daha ciddi bir sakatlık yaşama riskinin bulunduğu ifade edildi.

Fransız yıldızın ağrı hissetmesinin ardından oyuna devam etmemesinin ciddi bir sakatlığın önüne geçtiği belirtildi.

Mbappe'nin rehabilitasyon çalışmalarına başladığı ve iyileşme sürecinin yakından takip edildiği aktarıldı.

İspanyol basını yazdı: Kylian Mbappe Türkiye'de ciddi tehlike atlattı!

MOURINHO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, 10 Ekim'deki Villarreal karşılaşması öncesinde oyuncusunu riske etmeme ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.

Real Madrid'in Villarreal maçının ardından 14 Ekim'de Roma ve 25 Ekim'de El Clasico maçlarına çıkacak olması nedeniyle Mourinho'nun alternatif hücum planları üzerinde çalıştığı belirtildi.

Mbappe'nin dönüş sürecinin bu yoğun fikstür dikkate alınarak dikkatli şekilde yönetilmesi bekleniyor.

İspanyol basını yazdı: Kylian Mbappe Türkiye'de ciddi tehlike atlattı!

A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında sakatlanan Kylian Mbappe'nin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Fransa Milli Takımı'nın Türkiye karşısında oynadığı maçta gol attıktan sonra sol dizinde ağrı hisseden Mbappe'nin yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlık tespit edilmedi.

İspanyol basını yazdı: Kylian Mbappe Türkiye'de ciddi tehlike atlattı!

AMELİYAT OLMASINA GEREK YOK

Mbappe'nin sol dizinin arka kapsülünde hiperekstansiyon meydana geldiği ve Fransız yıldızın yaklaşık 10 ila 12 gün sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.

Real Madrid'in, Fransa Futbol Federasyonu'nun sağlık ekibiyle doğrudan iletişim halinde olduğu ve ilk etapta ameliyat ihtimalinden endişe ettiği belirtildi.

Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından Mbappe'nin ameliyat olmasına gerek olmadığı kesinleşti.

İspanyol basını yazdı: Kylian Mbappe Türkiye'de ciddi tehlike atlattı!

TÜRKİYE MAÇINDA BÜYÜK RİSK

Haberde, Mbappe'nin Türkiye karşısında sakatlığının ardından oyuna devam etmesi halinde çok daha ciddi bir sakatlık yaşama riskinin bulunduğu ifade edildi.

Fransız yıldızın ağrı hissetmesinin ardından oyuna devam etmemesinin ciddi bir sakatlığın önüne geçtiği belirtildi.

Mbappe'nin rehabilitasyon çalışmalarına başladığı ve iyileşme sürecinin yakından takip edildiği aktarıldı.

İspanyol basını yazdı: Kylian Mbappe Türkiye'de ciddi tehlike atlattı!

MOURINHO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, 10 Ekim'deki Villarreal karşılaşması öncesinde oyuncusunu riske etmeme ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.

Real Madrid'in Villarreal maçının ardından 14 Ekim'de Roma ve 25 Ekim'de El Clasico maçlarına çıkacak olması nedeniyle Mourinho'nun alternatif hücum planları üzerinde çalıştığı belirtildi.

Mbappe'nin dönüş sürecinin bu yoğun fikstür dikkate alınarak dikkatli şekilde yönetilmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #türkiye #fransa #sakatlık #kylian mbappe

İlgili Haberler

Galatasaraylı Rafael Leao'nun avukatı transferin perde arkasını anlattı!
Galatasaraylı Rafael Leao'nun avukatı transferin perde arkasını anlattı! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 27 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao'nun avukatı, İtalyan basınına konuştu. Leao'nun avukatı Antonio Leo, "Bizim planımız, Galatasaray ya da başka bir takım fark etmeksizin, kararımızı transfer döneminin sonunda vermekti" ifadelerini kullandı.
Serdal Adalı yönetim kurulu aday listesini teslim etti!
Serdal Adalı yönetim kurulu aday listesini teslim etti! Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesi yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevine 53 yaşındaki Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.