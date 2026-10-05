İspanyol basını yazdı: Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini uzatıyor.

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME SÜRESİ UZATILACAK

Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2029'a kadar olan 21 yaşındaki genç yıldız, sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatacak. Yeni sözleşmeyle birlikte Arda Güler'in yıllık ücretine de zam yapılacak.

İspanyol basınında yer alan haberde, Arda Güler'den sonra Real Madrid'in, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın sözleşmesini yenilemek istediği belirtildi.

119 MAÇTA 47 GOLE KATKI

Arda Güler'in yeni sözleşmesinin önümüzdeki dönemde resmen duyurulması bekleniyor.

Real Madrid'e 2023 yazında imza atan Arda Güler, İspanyol devinde 119 maçta 19 gol attı ve 28 asist yaptı.