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İspanyol basınından Arda Güler'e 'Ferrari' benzetmesi: 'İlk on birde yer almak için yalvarıyor'
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İspanyol basınından Arda Güler'e 'Ferrari' benzetmesi: 'İlk on birde yer almak için yalvarıyor'

10.08.2026 10:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İspanyol basınından Arda Güler'e 'Ferrari' benzetmesi: 'İlk on birde yer almak için yalvarıyor'

Real Madrid'in Ferencvaros'u 2-1 yendiği hazırlık maçında 90 dakika forma giyen Arda Güler'in performansı İspanyol basınında gündem oldu. Karşılaşmada milli oyuncunun performansını övülürken "Arda'nın futbolundan feragat etmek, garajda tozlanan bir Ferrari'ye sahip olmak gibi olur" yorumu yapıldı.

İspanyol basınından Arda Güler'e 'Ferrari' benzetmesi: 'İlk on birde yer almak için yalvarıyor'

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yaptığı özel maçta sürdürdü.

İspanyol basınından Arda Güler'e 'Ferrari' benzetmesi: 'İlk on birde yer almak için yalvarıyor'

Budapeşte'deki Ferencvaros Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-1 galip ayrılan İspanyol devine galibiyeti getiren golleri Mario Rivas ve Carlos Espi attı. Macar ekibinin tek golü ise bir dönem Gaziantep FK forması giyen Kenan Kodro'dan geldi.

İspanyol basınından Arda Güler'e 'Ferrari' benzetmesi: 'İlk on birde yer almak için yalvarıyor'

Arda Güler ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, performansıyla İspanyol basınından övgü dolu yorumlar aldı.

İspanyol basınından Arda Güler'e 'Ferrari' benzetmesi: 'İlk on birde yer almak için yalvarıyor'

Marca gazetesinde yer alan analizde, Real Madrid'in Budapeşte'de oynanan maçta iki farklı yüzünü sergilediği belirtildi ve Arda Güler'in topa sahip olduğu ve sahip olmadığı anlarda takım hızının değişkenlik gösterdiği vurgulandı.

 

İspanyol basınından Arda Güler'e 'Ferrari' benzetmesi: 'İlk on birde yer almak için yalvarıyor'

Türk oyuncunun liderliğinde takımın uyum sağladığı, nefes aldığı ve yolunu bulduğu ifade edilirken, Real Madrid'in oyun kurucu pozisyonu için kimi transfer etmesi gerektiğini değil, Arda'ya takımda nasıl yer açılacağını bulması gerektiği belirtildi.

İspanyol basınından Arda Güler'e 'Ferrari' benzetmesi: 'İlk on birde yer almak için yalvarıyor'

"GARAJDA TOZLANAN BİR FERRARI"

Gazetenin değerlendirmesinde, "Arda'nın futbolundan feragat etmek, garajda tozlanan bir Ferrari'ye sahip olmak gibi olur" yorumu yapıldı.

İspanyol basınından Arda Güler'e 'Ferrari' benzetmesi: 'İlk on birde yer almak için yalvarıyor'

 Arda Güler'in, Real Madrid'de oyun kurucu bayrağını devralabilecek tek oyuncu olduğunun altı çizilirken, oyun stiliyle Mesut Özil ve Toni Kroos'u andırdığı belirtildi.

İspanyol basınından Arda Güler'e 'Ferrari' benzetmesi: 'İlk on birde yer almak için yalvarıyor'

"İLK 11'DE YER ALMAK İÇİN YALVARIYOR"

Marca gazetesinde yer alan Arda Güler analizi "Şimdi soru, hangi oyun kurucuyu getireceğiniz değil, Arda'yı nereye yerleştireceğiniz. Çünkü Türk oyuncu adeta ilk on birde yer almak için yalvarıyor" ifadeleriyle noktalandı.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Ferençvaroş

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