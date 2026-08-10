İspanyol basınından Arda Güler'e 'Ferrari' benzetmesi: 'İlk on birde yer almak için yalvarıyor'

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yaptığı özel maçta sürdürdü.

Budapeşte'deki Ferencvaros Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-1 galip ayrılan İspanyol devine galibiyeti getiren golleri Mario Rivas ve Carlos Espi attı. Macar ekibinin tek golü ise bir dönem Gaziantep FK forması giyen Kenan Kodro'dan geldi.

Arda Güler ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, performansıyla İspanyol basınından övgü dolu yorumlar aldı.

Marca gazetesinde yer alan analizde, Real Madrid'in Budapeşte'de oynanan maçta iki farklı yüzünü sergilediği belirtildi ve Arda Güler'in topa sahip olduğu ve sahip olmadığı anlarda takım hızının değişkenlik gösterdiği vurgulandı.

Türk oyuncunun liderliğinde takımın uyum sağladığı, nefes aldığı ve yolunu bulduğu ifade edilirken, Real Madrid'in oyun kurucu pozisyonu için kimi transfer etmesi gerektiğini değil, Arda'ya takımda nasıl yer açılacağını bulması gerektiği belirtildi.

"GARAJDA TOZLANAN BİR FERRARI" Gazetenin değerlendirmesinde, "Arda'nın futbolundan feragat etmek, garajda tozlanan bir Ferrari'ye sahip olmak gibi olur" yorumu yapıldı.

Arda Güler'in, Real Madrid'de oyun kurucu bayrağını devralabilecek tek oyuncu olduğunun altı çizilirken, oyun stiliyle Mesut Özil ve Toni Kroos'u andırdığı belirtildi.