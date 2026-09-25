İspanyol basınından Arda Güler için dikkat çeken benzetme: 'Tehlikeli bir şekilde aynı yolda ilerliyor'

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynanan dev derbide ilk 11’de sahaya sürülerek dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, erken gelen kırmızı kartın ardından Mourinho’nun ilk gözden çıkardığı isim oldu.

DİKKAT ÇEKEN GUTI BENZETMESİ Sezon başında yakaladığı ivmeyle kulübeden çıkıp oyunun merkezine yerleşen milli yıldız, kırılma anlarında faturanın yine kendisine kesilmesi sonrası İspanyol basını tarafından Real Madrid efsanesi Guti'ye benzetildi.

'TEHLİKELİ BİR ŞEKİLDE AYNI YOLDA İLERLİYOR' AS'ta yer alan haberde, yaratıcılığı ve estetik oyun tarzıyla Real Madrid efsanesi Guti'yi anımsatan Arda Güler'in İspanyol futbolcuyla aynı kaderi yaşayabileceği belirtilirken, "Tehlikeli bir şekilde aynı yolda ilerliyor" denildi.

Milli yıldızın dev maçlarda yeterli süreleri bulamadığı vurgulandı ve "Guti'nin kazandığı kupalara rağmen finallerde ve büyük turnuvalarda kulübede kalma talihsizliği, bugün Arda’nın önünde aşması gereken en büyük zihinsel ve taktiksel engel olarak duruyor" yorumunda bulunuldu.

7 FİNALİN HİÇ BİRİNDE İLK 11 BAŞLAYAMADI İstatistikler de bu tabloyu doğruluyor. Eflatun-beyazlı formayla çıktığı 119 maçın yalnızca 10’unda 90 dakikayı tamamlayabilen Arda Güler, bugüne kadar boy gösterdiği 7 final mücadelesinin hiçbirinde ilk 11’de yer bulamadı.

Barcelona ile oynanan 8 El Clasico’nun sadece 2’sinde, 9 Madrid derbisinin ise yalnızca 3’ünde sahaya ilk 11’de çıkan genç yetenek, skora yaptığı 19 gol ve 28 asistlik katkıya rağmen henüz "vazgeçilmez" statüsüne erişebilmiş değil.

MODRIC ÖRNEĞİ Arda Güler'in önünde Luka Modric örneğinin olduğu ve umutsuzluğa kapılmaması gerektiği belirtildi.