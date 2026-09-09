İspanyol basınından flaş Arda Güler - Jose Mourinho iddiası: 'Faturayı yine ona kesti'

İspanya La Liga devi Real Madrid'in Real Betis'e kaybettiği maça ilişkin İspanyol basınından Mundo Deportivo yazarı Xavier Bosch, Jose Mourinho'ya sert eleştirilerde bulunduğu bir yazı kaleme aldı.

Yazıda Mourinho'nun performanstan bağımsız olarak Arda Güler'i oyundan çıkardığı iddia edildi ve bunun sebebi açıklandı.

'FATURA YİNE ARDA GÜLER'E KESİLDİ' Arda Güler'in Betis maçında adeta takımın orkestra şefliğini yaptığı belirtilirken, “Ancak dakikalar ilerleyip tabela 0-0’da kalınca Mourinho hamle yapma gereği duydu. Mbappé ve Vinicius dokunulmaz olduğu için fatura yine Arda Güler’e kesildi. Oyuna Diomande girdi fakat Madrid toparlanamadı; tam aksine, Türk yıldızın zarafeti ve oyun aklıyla sunduğu o yol gösterici ışığını kaybetti. Ardından Betis golü buldu, Mbappé penaltıyı kaçırdı ve gerisi malum” ifadeleri kullanıldı.

'GENÇ, EGOSU DÜŞÜK, SES ÇIKARMAYAN BİR ARDA' Real Madrid için sezonun açılış maçı olan Espanyol karşılaşmasında da aynı senaryonun yaşandığı ifade edilirken, “Arda, açık ara sahanın en iyisiydi. Maç 1-1 giderken oyunu hareketlendirmek isteyen Mourinho, adaleti ya da sahadaki performansı değil, Vinicius ile Mbappé’yi küstürmemeyi seçti. Üstelik kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Diomande’yi sahaya sürüp transferi aklayabilmek adına yine Arda’yı kenara aldı. Genç, egosu düşük, ses çıkarmayan bir Arda…” denildi.