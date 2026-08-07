İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

İspanya'nın dev kulüplerini İstanbul'a taşıyacak sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

İspanyol gazeteci Alfredo Martinez'in haberine göre, 2027 İspanya Süper Kupası maçlarının şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanması planlanıyor.

SÜPER KUPA İÇİN İSTANBUL İDDİASI İddiaya göre, İspanya Süper Kupası organizasyonu yeni adres olarak İstanbul'u değerlendirmeye aldı. Planın gerçekleşmesi halinde Türk futbolseverler, La Liga'nın en büyük takımlarını aynı organizasyonda izleme fırsatı yakalayacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU Dört takımın mücadele edeceği turnuvada yarı final karşılaşmaları da netleşti. İşte İspanya Süper Kupası'nda yarı final eşleşmeleri: Real Sociedad - Real Madrid Barcelona - Atletico Madrid Bu eşleşmelerin ardından kupanın sahibi belli olacak.

İstanbul daha önce birçok önemli futbol organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Şampiyonlar Ligi finalleri, UEFA Süper Kupa ve Avrupa kupası finalleriyle uluslararası futbol takviminde önemli bir yere sahip olan şehir, yeni bir büyük organizasyon için yeniden gündemde.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da oynanacağı yönündeki iddia henüz resmi olarak doğrulanmadı. Organizasyonla ilgili kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

Son 25 yılda İstanbul'da oynanan önemli futbol finalleri: 25 Mayıs 2005 – UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı Milan 3-3 Liverpool Liverpool, penaltı atışları sonucunda Milan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşma futbol tarihine "İstanbul Mucizesi" olarak geçti.

20 Mayıs 2009 – UEFA Kupası Finali Stat: Şükrü Saracoğlu Stadı Shakhtar Donetsk 2-1 Werder Bremen Uzatmalar sonunda Shakhtar Donetsk kupaya uzandı. Bu mücadele, UEFA Kupası adıyla oynanan son final olarak kayıtlara geçti.

14 Ağustos 2019 – UEFA Süper Kupa Finali Stat: Beşiktaş Stadı Liverpool 2-2 Chelsea Liverpool, penaltı atışlarında Chelsea'yi 5-4 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

10 Haziran 2023 – UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı Manchester City 1-0 Inter Manchester City, Inter'i mağlup ederek tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.