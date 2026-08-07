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İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!
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İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

7.08.2026 13:42:00
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Cumhuriyet Spor
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İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın yer alacağı İspanya Süper Kupası'nın şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanacağı iddia edildi.

İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

İspanya'nın dev kulüplerini İstanbul'a taşıyacak sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

İspanyol gazeteci Alfredo Martinez'in haberine göre, 2027 İspanya Süper Kupası maçlarının şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanması planlanıyor.

İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

SÜPER KUPA İÇİN İSTANBUL İDDİASI

İddiaya göre, İspanya Süper Kupası organizasyonu yeni adres olarak İstanbul'u değerlendirmeye aldı. Planın gerçekleşmesi halinde Türk futbolseverler, La Liga'nın en büyük takımlarını aynı organizasyonda izleme fırsatı yakalayacak.

İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Dört takımın mücadele edeceği turnuvada yarı final karşılaşmaları da netleşti.

İşte İspanya Süper Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:

Real Sociedad - Real Madrid

Barcelona - Atletico Madrid

Bu eşleşmelerin ardından kupanın sahibi belli olacak.

İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

İstanbul daha önce birçok önemli futbol organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Şampiyonlar Ligi finalleri, UEFA Süper Kupa ve Avrupa kupası finalleriyle uluslararası futbol takviminde önemli bir yere sahip olan şehir, yeni bir büyük organizasyon için yeniden gündemde.

İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da oynanacağı yönündeki iddia henüz resmi olarak doğrulanmadı. Organizasyonla ilgili kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

Son 25 yılda İstanbul'da oynanan önemli futbol finalleri:

25 Mayıs 2005 – UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı

Milan 3-3 Liverpool

Liverpool, penaltı atışları sonucunda Milan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşma futbol tarihine "İstanbul Mucizesi" olarak geçti.

İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

20 Mayıs 2009 – UEFA Kupası Finali

Stat: Şükrü Saracoğlu Stadı

Shakhtar Donetsk 2-1 Werder Bremen

Uzatmalar sonunda Shakhtar Donetsk kupaya uzandı. Bu mücadele, UEFA Kupası adıyla oynanan son final olarak kayıtlara geçti.

İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

14 Ağustos 2019 – UEFA Süper Kupa Finali

Stat: Beşiktaş Stadı

Liverpool 2-2 Chelsea

Liverpool, penaltı atışlarında Chelsea'yi 5-4 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

10 Haziran 2023 – UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı

Manchester City 1-0 Inter

Manchester City, Inter'i mağlup ederek tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor!

20 Mayıs 2026 – UEFA Avrupa Ligi Finali

Stat: Beşiktaş Park

Freiburg 0-3 Aston Villa

Aston Villa, Freiburg'u mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

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