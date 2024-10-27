İspanyol basınından sürpriz iddia: Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak sezon sonuna kadar renklerine bağladığı Victor Osimhen'in, Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen için İspanyollardan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.
Fichajes'te yer alan habere göre, Victor Osimhen, Suudi Arabistan ekiplerinin kıskacında.
Nijeryalı golcünün sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması sonrası rotasının Suudi Arabistan olabileceği iddia edildi.
TALEPLERİ RAHATLIKLA KARŞILANABİLİR
Haberde Napoli'nin Osimhen için talep ettiği rakamları Suudi Arabistan ekiplerinin rahatlıkla verebileceği belirtildi.
Öte yandan Suudi Arabistan takımlarının Nijeryalı golcüye de iyi bir sözleşme sunabileceği aktarıldı.
Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı.
25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Etiketler: #victor osimhen #Suudi Arabistan #galatasaray
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