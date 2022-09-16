İspanyol raket Rafael Nadal'dan Roger Federer'e veda!

16 Eylül 2022 Cuma, 00:00

Ünlü tenisçi Rafael Nadal, emekli olacağını açıklayan Roger Federer'e veda etti.

Rafael Nadal, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Roger, arkadaşım ve rakibim. Keşke bugün hiç gelmeseydi. Benim için ve ve eminim ki tüm dünya sporu için üzücü bir durum. Sizinle bunla yıl paylaşmak, saha içi ve dışında pek çok harika an yaşamak bir zevk ve aynı zamanda bir onur ve ayrıcalıktı. Gelecekte birlikte paylaşacak daha çok anımız olacak. Birlikte yapacak çok şeyimiz var. Eşin ve çocuklarınla mutluluklar diliyorum."