İspanyollardan flaş iddia: 'Erling Haaland'ı transfer edecekler'
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın sözleşmesinde Real Madrid için özel bir madde olduğu iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Erling Haaland ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
HAALAND'IN SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE
İspanyol basınında yer alan habere göre; Erling Haaland'ın sözleşmesinde 2024 yılında Real Madrid'e gitmek için City'den ayrılmasına izin verecek bir madde olduğu ifade edildi.
Haziran ayında 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki golcü, City'de 17 gol kaydetti. Haaland son oynanan Manchester United derbisinde de üst üste 3. kez hat-trick yapmıştı.
"REAL, CITY İLE KONUŞMADAN ALIR"
Real Madrid'in eski oyuncularından biri olan ve Malaga'nın başkanlığını da yapan Fernando Sanz, Haaland ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Sanz, "Haaland, iki yıl sonra ayrılmasına izin veren ancak; transferde önceliği Real Madrid olan bir maddeyi sözleşmeye koydurdu. Haaland için ikinci yılda bir çıkış maddesi var ve Real Madrid adına avantajlı bir durum oluşturuyor. Madrid gereken parayı verir ve Haaland'ı City ile konuşmadan alabilir" dedi.
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