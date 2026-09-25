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İsrailli futbolcunun gol sevinci tartışma yarattı: Oyundan atıldı
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İsrailli futbolcunun gol sevinci tartışma yarattı: Oyundan atıldı

25.09.2026 10:06:00
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Cumhuriyet Spor
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İsrailli futbolcunun gol sevinci tartışma yarattı: Oyundan atıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya'ya 3-1 yenilen İsrail'de Saied Abu Farchi, attığı golün ardından korner direğiyle ateş etme hareketi yaptı. İkinci sarı kartla oyundan atılan İsrailli futbolcu dikkat çeken bir savunma yaptı.

İsrailli futbolcunun gol sevinci tartışma yarattı: Oyundan atıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail, Avusturya'ya 3-1 mağlup oldu. İsrail'in 20 yaşındaki forveti Saied Abu Farchi, gol sevinci tartışmalara neden oldu. Korner direğiyle ateş etme hareketi yaptığı iddia edilen genç forvet ikinci sarının ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

İsrailli futbolcunun gol sevinci tartışma yarattı: Oyundan atıldı

OYUNDAN ATILDI

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Avusturya, ilk yarı bitmeden Romano Schmid'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İsrail'in beraberlik golü 55. dakikada geldi. Abu Farchi, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.

İsrailli futbolcunun gol sevinci tartışma yarattı: Oyundan atıldı

Genç oyuncu golün hemen ardından köşe gönderine koştu. Gönderi yerinden çıkaran Abu Farchi, silahla ateş ediyormuş gibi bir hareket yaptı. Dört dakika önce sarı kart görmüş olan İsrailli futbolcu korner direğini yerinden çıkardığı için ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. Bu kararla İsrail, maçın kalanında sahada 10 kişi kaldı.

İsrailli futbolcunun gol sevinci tartışma yarattı: Oyundan atıldı

GOL SEVİNCİ TARTIŞMA YARATTI

Dikkat çeken hareketin ardından kamuoyunda tartışma yaşandı. Bazıları bunu silah şeklinde yorumlarken bazı kesimler de bilardoda ıstakayla topa vurur gibi yapmak istedi diye tanımladı. Konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

İsrailli futbolcunun gol sevinci tartışma yarattı: Oyundan atıldı

Maçtan sonra konuşan İsrail Teknik Direktörü Ran Ben Shimon, "O genç bir çocuk, öğrenecek. Onu destekleyeceğiz ve ona moral vereceğiz" dedi.

İsrailli futbolcunun gol sevinci tartışma yarattı: Oyundan atıldı

AVUSTURYA SON DAKİKALARDA 3-1'İ BULDU

Sayısal üstünlüğü eline geçiren Avusturya, 90. dakikada yeniden öne geçti. Paul Wanner'ın ortasında topu ağlara gönderen Phillipp Mwene, skoru 2-1'e taşıdı. Uzatma dakikalarında ise Sasa Kalajdzic, yakın mesafeden yaptığı vuruşla takımının üçüncü golünü attı ve karşılaşma 3-1 sona erdi.

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