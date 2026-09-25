İsrailli futbolcunun gol sevinci tartışma yarattı: Oyundan atıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail, Avusturya'ya 3-1 mağlup oldu. İsrail'in 20 yaşındaki forveti Saied Abu Farchi, gol sevinci tartışmalara neden oldu. Korner direğiyle ateş etme hareketi yaptığı iddia edilen genç forvet ikinci sarının ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

OYUNDAN ATILDI Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Avusturya, ilk yarı bitmeden Romano Schmid'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İsrail'in beraberlik golü 55. dakikada geldi. Abu Farchi, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Genç oyuncu golün hemen ardından köşe gönderine koştu. Gönderi yerinden çıkaran Abu Farchi, silahla ateş ediyormuş gibi bir hareket yaptı. Dört dakika önce sarı kart görmüş olan İsrailli futbolcu korner direğini yerinden çıkardığı için ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. Bu kararla İsrail, maçın kalanında sahada 10 kişi kaldı.

GOL SEVİNCİ TARTIŞMA YARATTI Dikkat çeken hareketin ardından kamuoyunda tartışma yaşandı. Bazıları bunu silah şeklinde yorumlarken bazı kesimler de bilardoda ıstakayla topa vurur gibi yapmak istedi diye tanımladı. Konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Maçtan sonra konuşan İsrail Teknik Direktörü Ran Ben Shimon, "O genç bir çocuk, öğrenecek. Onu destekleyeceğiz ve ona moral vereceğiz" dedi.