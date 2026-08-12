İstanbul Boğazı'nda triatlon heyecanı

Türkiye’de triatlon sporuyla özdeşleşen Oral-B’nin ana sponsorluğunda düzenlenen, dünyanın kıtalararası ilk ve tek organizasyonu 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu, 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu organizasyonuyla yerli ve yabancı yaklaşık bin triatletin katılımıyla 6. kez düzenlenecek yarış, İstanbul Boğazı’nın benzersiz atmosferinde bir kez daha büyük bir heyecana sahne olacak. Her yıl daha da büyük ilgi gören yarış bu yıl anlamlı bir dayanışmaya da ev sahipliği yapacak. Oral-B ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle hayata geçirilen projede, zorlu parkuru tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşan her sporcu, çocukların sağlıklı gülümsemesine katkı sağlayacak.

Organizasyonunda triatletler; 2.2 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda kıtalararası bir mücadele verecek. Sporcular, Kanlıca ile Küçüksu arasında gerçekleştirilecek yüzme etabının ardından Asya'dan Avrupa'ya uzanan 40 kilometrelik bisiklet parkurunda pedal çevirecek. Bu etap kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yarış süresince araç trafiğine tek yönlü olarak kapatılacak. Küçüksu ile Çubuklu arasında koşulacak 10 kilometrelik etapla yarış tamamlanacak. 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu, gün doğumuyla birlikte P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonları ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya tarafından başlama komutu verilecek.

YALÇINKAYA: İSTANBULLULARI TRİATLONUN RUHUNU YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, “Dünyanın tarih ve kültür başkenti İstanbul’a yakışır, uluslararası spor otoritelerinin de takdirini kazanmış, etki gücü yüksek bir organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı gururluyuz. Her yıl büyüyen bir ilgi ile yol alıyoruz. Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonuile ülkemizin spor turizminde önemli eşiği geçtiğine inanıyorum. Üç disiplini bir arada sunan, gerçek anlamda bir dayanıklılık sporu olan triatlonun ruhunu yaşamak üzere tüm İstanbulluları, keyifli bir pazar günü için Beykoz’a davet ediyorum” diye konuştu.

ERDEM: 6 YILDIR TRİATLONU DESTEKLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonları ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem, “Ülkemizde triatlona tam 6 yıldır büyük bir gururla Oral-B markamızla destek veriyoruz. Bu zorlu disiplinde, başarılı olabilmek için en önemli koşullardan biri, sağlıklı bir vücuda sahip olmak. Vücut sağlığı ise ağız ve diş bakımından başlıyor. Türkiye’de şarjlı diş fırçası ve diş macununda inovasyonun öncüsü, dünyada ise diş hekimlerinin bir numaralı tercihi olan Oral-B; üstün teknoloji ürünleriyle sporcularımızın ihtiyaç duyduğu bakım ile birlikte o yenilmez güveni ve gücü sağlıyor. Herkesi içindeki triatlet ruhunu keşfetmeye ve her gün daha iyiye ulaşmaya, güçlü ve beyaz dişler için ‘Şampiyon Gibi Fırçalamaya’ davet ediyoruz” dedi.

Bu yıl, organizasyonu anlamlı bir adımla taçlandırdıklarını belirten Erdem, “Oral-B markamızla ülkemizde daha fazla çocuğun sağlıklı ağız ve diş bakım alışkanlığı kazanmasını desteklemek amacıyla, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde çok değerli bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk, ‘Gücüne Güç Kat’ diyerek başlattığımız 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu ile daha da güçlenecek. Zorlu parkuru tamamlayan her sporcumuzla birlikte geleceğe sağlıklı ve mutlu bir gülümsemeyle bakacak çocuk sayı da artacak. Böylece Boğaz’da göğüslenen her bitiş çizgisi, AÇEV aracılığıyla bir çocuğumuzun sağlıklı gülümsemesine dönüşecek” ifadelerini kullandı.