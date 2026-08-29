İstanbul'da düzenlenen BWB Next Up erkekler kampı sona erdi

İstanbul'da düzenlenen Basketball Without Borders (BWB) Next Up erkekler kampı sona erdi.

26 Ağustos'ta başlayan ve 4 gün süren organizasyona, 44 ülkeden lise çağındaki 78 sporcu katıldı.

Kampta Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson, NBA oyuncuları Brook Lopez, Khris Middleton ve Jalen Suggs, NBA efsaneleri Vlade Divac, Danilo Gallinari gibi isimlerden eğitimler alan sporcular arasında Türkiye'den de 5 isim (Beşir Briant, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Demir Öztürk ve Ömer Yusuf Şık) yer aldı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki törenle birlikte, sahada ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan katılımcılara "Kim Bohuny Kamp En Değerli Oyuncu", "Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü", "Üç Sayı Şampiyonluğu", "En İyi Savunmacı ve Playoff En Değerli Oyuncusu" ödülleri takdim edildi.

Ödüller ve kazananları şöyle:

Kim Bohuny Kamp En Değerli Oyuncu Ödülü: Matija Lukic (Sırbistan)

Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü: Neora Francis Ossete Toly (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

Üç Sayı Yarışması Şampiyonluğu Ödülü: Noah D'Acre (Kanada)

En İyi Savunmacı Ödülü: Miguel Sousa (Portekiz)

Play-off Karşılaşmalarının En Değerli Oyuncusu Ödülü: Marko Popovic (Karadağ)

DARIUS KARUTASU, KAMPA DAVET EDİLECEK

2002 ve 2008 yıllarında düzenlenen BWB Avrupa etkinliklerinin ardından üçüncü kez İstanbul'da hayata geçirilen BWB kampı, aynı zamanda programın yeni formatının da ilk uygulaması oldu.

BWB Next Up programı kapsamında, ABD dışından seçilecek erkek ve kadın sporculardan oluşan 80'er genç yetenek için iki farklı kamp düzenleniyor.

Kamplarda en iyi performansı sergileyen oyuncular ise bir sonraki yılki NBA ve AT&T WNBA All-Star etkinlikleri kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına davet edilecek.

İstanbul'daki kampta en iyi performansı sergileyen Aaron Ona Embo (Belçika), Dwight Gaines (Porto Riko), Imran Subasic (Bosna Hersek), Darius Karutasu (Türkiye), Lucai Anderson (Almanya), Marek Houska (Çekya), Matija Lukic (Sırbistan), Minty Jean-Philippe Dylan Oka (Fildişi Sahili), Miguel Sousa (Portekiz) ve Yahya Başaran (Avustralya), bir sonraki NBA All-Star etkinliği kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına katılacak.