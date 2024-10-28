İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı!
Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Eyüpspor adına 28. dakikada Mame Thiam attı. Senegalli oyuncu, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetmiş oldu.
İKİ TAKIMIN 3 PUAN HASRETİ DİNMEDİ
Başakşehir'in golünü 59. dakikada penaltıdan Jerome Opoku kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Başakşehir 15 puana yükselirken, deplasmanda kazanamama serisi 4 maça çıkan Eyüpspor 16 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Eyüpspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #Başakşehir #eyüpspor #süper lig
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