İstanbul ev sahipliği yapıyor: İspanya Süper Kupa'nın oynanacağı statlar açıklandı!

İspanya Süper Kupa maçlarının oynanacağı statlar belli oldu.
Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi Avrupa devlerini İstanbul'da buluşturacak organizasyonda yarı final ve final karşılaşmaları üç farklı statta oynanacak.
BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI KADIKÖY'DE
Organizasyonun ilk yarı finalinde Barcelona ile Atletico Madrid karşılaşacak. 2 Şubat'taki dev mücadele, Fenerbahçe'nin sahası Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Kazanan ekip, adını İspanya Süper Kupa finaline yazdıracak.
REAL MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI TÜPRAŞ STADYUMU'NDA
İkinci yarı final ise 3 Şubat'ta Real Madrid ile Real Sociedad arasında oynanacak.
Beşiktaş'ın mabedi Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın galibi, finalde Barcelona - Atletico Madrid eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
FİNAL RAMS PARK'TA
İspanya Süper Kupa'da şampiyonun belli olacağı final karşılaşmasının adresi ise RAMS Park olacak.
İki yarı finalden galip ayrılan takımlar, 6 Şubat'ta kupayı İstanbul'da kaldırabilmek için kozlarını paylaşacak.
İspanya Süper Kupa'da maç programı şu şekilde:
2 Şubat | Yarı final
Barcelona - Atletico Madrid
Stat: Chobani Stadyumu
3 Şubat | Yarı final
Real Madrid - Real Sociedad
Stat: Tüpraş Stadyumu
6 Şubat | Final
Yarı final galipleri
Stat: RAMS Park