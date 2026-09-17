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İstanbul ev sahipliği yapıyor: İspanya Süper Kupa'nın oynanacağı statlar açıklandı!

İstanbul ev sahipliği yapıyor: İspanya Süper Kupa'nın oynanacağı statlar açıklandı!

17.09.2026 15:17:00
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Cumhuriyet Spor
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İstanbul ev sahipliği yapıyor: İspanya Süper Kupa'nın oynanacağı statlar açıklandı!

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İspanya Süper Kupa'nın programı açıklandı. Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın oynanacağı statlar belli oldu.
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İspanya Süper Kupa maçlarının oynanacağı statlar belli oldu.

Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi Avrupa devlerini İstanbul'da buluşturacak organizasyonda yarı final ve final karşılaşmaları üç farklı statta oynanacak.

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BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI KADIKÖY'DE

Organizasyonun ilk yarı finalinde Barcelona ile Atletico Madrid karşılaşacak. 2 Şubat'taki dev mücadele, Fenerbahçe'nin sahası Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Kazanan ekip, adını İspanya Süper Kupa finaline yazdıracak.

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REAL MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI TÜPRAŞ STADYUMU'NDA

İkinci yarı final ise 3 Şubat'ta Real Madrid ile Real Sociedad arasında oynanacak.

Beşiktaş'ın mabedi Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın galibi, finalde Barcelona - Atletico Madrid eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

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FİNAL RAMS PARK'TA

İspanya Süper Kupa'da şampiyonun belli olacağı final karşılaşmasının adresi ise RAMS Park olacak.

İki yarı finalden galip ayrılan takımlar, 6 Şubat'ta kupayı İstanbul'da kaldırabilmek için kozlarını paylaşacak.

İspanya Süper Kupa'da maç programı şu şekilde:

2 Şubat | Yarı final

Barcelona - Atletico Madrid

Stat: Chobani Stadyumu

3 Şubat | Yarı final

Real Madrid - Real Sociedad

Stat: Tüpraş Stadyumu

6 Şubat | Final

Yarı final galipleri

Stat: RAMS Park

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