İstanbul Fitness Week için geri sayım başladı

İstanbul, ağustos ayında spor ve fitness dünyasının en kapsamlı buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. World Sports İstanbul kapsamında düzenlenecek İstanbul Fitness Week, 27-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Dört gün sürecek organizasyonda Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri ile Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek IFBB World Fitness Sport Games aynı çatı altında sporcuları, antrenörleri, sektör profesyonellerini ve ziyaretçileri buluşturacak. Etkinlik boyunca yerli ve yabancı yaklaşık 1.000 sporcu ve antrenörün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen İstanbul Fitness Week; yarışmalardan eğitimlere, sahne gösterilerinden deneyim alanlarına kadar dört gün boyunca geniş kapsamlı bir spor programına ev sahipliği yapacak. 12 bin metrekare kapalı ve 11 bin metrekare açık alanda gerçekleştirilecek organizasyonda fitness dünyasının önde gelen markalarının yanı sıra padel, spinning ve geleneksel okçuluk gibi farklı spor branşları, sahne gösterileri ve uygulamalı spor aktiviteleri de yer alacak.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK SPORCULAR İSTANBUL’DA BELİRLENECEK

İstanbul Fitness Week’in en önemli organizasyonlarından biri Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri olacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinden İstanbul’a gelecek sporcular, hem Türkiye derecesi elde etmek hem de milli takım kadrosuna girebilmek için mücadele edecek. Başarılı sporcular, uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil etme fırsatı yakalayacak.

IFBB WORLD FITNESS SPORT GAMES İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Organizasyonun son gününde ise IFBB World Fitness Sport Games ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları İstanbul’da buluşturacak organizasyonda güç, hız, dayanıklılık, çeviklik ve fonksiyonel performans aynı yarış formatında bir araya gelecek. Cross training ve functional fitness disiplinlerinden ilham alan etaplarda sporcular yalnızca fiziksel güçlerini değil; kondisyonlarını, stratejilerini, tempo yönetimlerini ve mental dayanıklılıklarını da ortaya koyacak. Böylece İstanbul, dört günlük organizasyonun sonunda ulusal şampiyonadan milli takım seçmelerine, uluslararası yarışmalardan eğitim ve spor deneyimlerine uzanan kapsamlı bir fitness programına ev sahipliği yapmış olacak.

KORAY GİRGİN: ÇOK BÜYÜK BİR FİTNESS FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, İstanbul Fitness Week’in yalnızca yarışmalardan oluşan bir organizasyon değil, sporun farklı alanlarını aynı çatı altında buluşturan büyük bir festival olacağını belirterek şunları söyledi:

“12 bin metrekare kapalı ve 11 bin metrekare açık alanda; etkinliklerimiz, eğitimlerimiz, yarışmalarımız ve markalarımızla çok büyük bir fitness festivali gerçekleştireceğiz. Açık alanlarda padel, geleneksel okçuluk ve spinning gibi farklı branşlar yer alırken sahne gösterilerimiz ve uygulamalı etkinliklerimiz de olacak. Şu anda yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Yaklaşık 150 firma ve 250 katılımcıyla sektör açısından da çok güçlü bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Organizasyon boyunca ulusal ve uluslararası eğitmenler ve konuşmacılar ziyaretçilerle bir araya gelecek. En önemli organizasyonlarımızdan biri Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri olacak. Pazar günü ise Türkiye’de ilk kez IFBB World Fitness Sport Games’i gerçekleştireceğiz. Yurt dışından da yüksek katılım bekliyoruz. Birçok ülkeden yaklaşık 1.000 sporcu ve antrenörü İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyoruz.” İstanbul Fitness Week, 27-30 Ağustos 2026 tarihlerinde World Sports İstanbul kapsamında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.