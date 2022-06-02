'İstanbul' Süper Ligi!

Gelecek sezon 19 takımla oynanacak olan Spor Toto Süper Lig'de 58 yıl sonra 8 İstanbul takımı olacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 23:40
'İstanbul' Süper Ligi!
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Gelecek sezon 19 takımın mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de 8 İstanbul takımı olacak. 1963-1964 sezonunun ardından ilk kez İstanbul'dan 8 takım yer alacak 

İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniyespor ve İstanbulspor Süper Lig'de olacak.

1963/64 sezonunda da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor ve Kasımpaşa en üst ligde yer alıyordu. Beykozspor, Beyoğluspor ve Feriköy kulüpleri yerine ise Başakşehir, Karagümrük ve Ümraniyespor yer alacak.

36 MAÇIN 25'İ İSTANBUL'DA

İstanbul takımları gelecek sezon oynayacakları 18 maçın 7'sinde şehir dışına çıkmayacak ve toplamda 36'şar maçlarının 18'i iç saha olmak üzere toplam 25'ini İstanbul'da oynayacak.


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