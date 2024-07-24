İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Fenerbahçe, En-Nesyri transferini bitiriyor!

Fenerbahçe ile adı anılan Youssef En-Nesyri'nin imza atmak için İstanbul'a geleceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:57
İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Fenerbahçe, En-Nesyri transferini bitiriyor!
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İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbula geleceği iddia edildi.

Beinsports'ta yer alan habere göre; 27 yaşındaki oyuncu bugün saat 15:00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. 

Faslı golcü, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.


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