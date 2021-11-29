İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle maç ertelendi

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

AA
29 Kasım 2021 Pazartesi, 19:53
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle maç ertelendi
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Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Tuzlaspor Kulübü Başkanı Recep Doğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Stadı'nda saat 20.00'de başlaması gereken müsabakanın İstanbul'daki olumsuz hava şartları gerekçesiyle ertelendiğini bildirdi.


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