İstanbulspor, Ali Akman'ı kadrosuna kattı!

İstanbulspor, santrfor Ali Akman'ı kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre, 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Ali Akman, geçen sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 28 maçta 4 gol kaydetti.
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İstanbulspor, santrfor Ali Akman'ı kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre, 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Ali Akman, geçen sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 28 maçta 4 gol kaydetti.