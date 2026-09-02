Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbulspor, Ali Akman'ı kadrosuna kattı!

İstanbulspor, Ali Akman'ı kadrosuna kattı!

2.09.2026 20:11:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbulspor, Ali Akman'ı kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, 24 yaşındaki santrfor Ali Akman'ı renklerine bağladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbulspor, santrfor Ali Akman'ı kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasına göre, 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Ali Akman, geçen sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 28 maçta 4 gol kaydetti.

İlgili Konular: #transfer #istanbulspor #Ali Akman

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı! Resmen açıklandı...
Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı! Resmen açıklandı... Süper Lig ekibi Galatasaray, 27 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile yollarını ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Milot Rashica Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı...
Milot Rashica Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı... Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın oyuncusu Milot Rashica'nın menajeri, Kosovalı futbolcunun siyah-beyazlı takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Başakşehir'de Nuno Da Costa ile yollar ayrıldı! Yeni adresi belli oldu...
Başakşehir'de Nuno Da Costa ile yollar ayrıldı! Yeni adresi belli oldu... Süper Lig ekibi Başakşehir, 35 yaşındaki forvet Nuno Da Costa ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yeşil Burun Adalı forvet yeni takımına imzayı attı.