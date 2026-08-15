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İstanbulspor ile Bodrum FK puanları paylaştı!

İstanbulspor ile Bodrum FK puanları paylaştı!

15.08.2026 22:21:00
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Cumhuriyet Spor
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İstanbulspor ile Bodrum FK puanları paylaştı!

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrum FK ile 2-2 berabere kaldı.
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TFF 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

İstanbulspor'u öne geçiren golleri 3. dakikada Ilian Iliev ve 21. dakikada Yusuf Özer kaydetti.

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PUANLAR PAYLAŞILDI

Bodrumspor, 77. dakikada Florian Loshaj ve 79. dakikada Ege Bilsel'in golleriyle eşitliği sağladı.

İlk haftayı mağlup kapatan iki takım da 1'er puana yükseldi.

İstanbulspor, gelecek hafta Vanspor'a konuk olacak. Bodrumspor ise Muğlaspor ile oynayacağı derbide ilk puanlarına ulaşmaya çalışacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Berat Binbir

İstanbulspor: Alp Tutar, Özcan Şahan (Dk. 46 Muhlis Dağaşan), Duran Şahin, Ologo, Yusuf Ali Özer, İsa Dayaklı (Dk. 84 Vefa Temel), Abdullah Dijlan Aydın, Iliev, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 75 Erdem Seçgin), Berk Ali Nizam (Dk. 70 Cham), Araujo (Dk. 70 Mustafa Sol)

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, İsmail Tarım (Dk. 65 Adem Metin Türk), Ali Aytemur, Emre Kaplan, Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 25 Loshaj), Ege Arslan (Dk. 46 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 86 Boran Başkan), Devrim Şahin (Dk. 65 Okita), Ali Habeşoğlu

Goller: Dk. 3 Iliev, Dk. 21 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Dk. 77 Loshaj, Dk. 79 Ege Bilsel (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ologo (İstanbulspor), Dk. 35 İsmail Tarım (Bodrum FK)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #istanbulspor #Bodrum FK

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