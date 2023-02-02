İstanbulspor'dan Konya'da hayati galibiyet

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 19:06

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 19:06

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aleksandar Stanojevic'in ekibi Konyaspor ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 67. dakikada Cebrai Karayel'in kendi kalesine yaptığı vuruş ile geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor puanını 18'e yükseltirken, Konyaspor 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, İstanbulspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.