İstanbulspor'dan maç sonu paylaşım: 'Başkan nerede?'

Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalan İstanbulspor, maç sonu sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 07:46
İstanbulspor'dan maç sonu paylaşım: 'Başkan nerede?'
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor'da maç sonrası büyük sevinç yaşandı.

Sarı siyahlılar, 90+6'da beraberlik golünü atan Emeka Eze'nin maçın ardından soyunma odasında başkanı aradığı eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım:


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