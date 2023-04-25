İstanbulspor'dan maç sonu paylaşım: 'Başkan nerede?'
Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalan İstanbulspor, maç sonu sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor'da maç sonrası büyük sevinç yaşandı.
Sarı siyahlılar, 90+6'da beraberlik golünü atan Emeka Eze'nin maçın ardından soyunma odasında başkanı aradığı eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o paylaşım:
BAŞKAN NERDE? VOL.2 ?? pic.twitter.com/QWSKlNHXbp— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) April 24, 2023
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