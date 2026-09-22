Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi

İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi

22.09.2026 14:06:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçın ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Manisa'da hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası takım otobüsünde rahatsızlanan ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mendy'nin tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Mendy, ailesi ve kulüp yetkilileriyle birlikte hastaneden ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden İstanbulspor'un futbolcusu Elvin Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve anjiyo yapılan 20 yaşındaki Mendy, tedavi altına alınmıştı.

İlgili Konular: #Manisa FK #istanbulspor #Elvin Mendy

İlgili Haberler

Galatasaray'a milli arada 5 gün izin
Galatasaray'a milli arada 5 gün izin Milli ara dönüşü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. 5 gün izin yapacak sarı-kırmızılılar, 28 Eylül Pazartesi saat 18.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı
Avrupa'da gol krallığı sıralaması güncellendi: Süper Lig'den 5 isim listede yer aldı Avrupa liglerinde hafta sonu oynanan maçların ardından gol krallığı sıralaması güncellendi. En golcü futbolcular listesinde Süper Lig'den 5 isim yer aldı.
Kadrodan çıkarılan Osimhen'in yerine gelen isim belli oldu
Kadrodan çıkarılan Osimhen'in yerine gelen isim belli oldu Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılan Victor Osimhen'in yerin kadroya dahil edilen isim açıklandı.