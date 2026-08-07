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İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

7.08.2026 10:04:00
Güncellenme:
AA
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İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş, Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 3. eleme turu ilk ayağında 10 maç yapıldı.

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 80. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte forma giyen Kassoum Ouattara, 71. dakikada kırmızı kart gördü.

Müsabakaların rövanşları, 11 ve 13 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya): 1-1

Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-3

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları): 1-0

Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş: 0-1

Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): 0-1

Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda): 3-0

Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya): 6-1

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