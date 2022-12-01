İşte Fenerbahçe'nin Antalya'daki hazırlık maçları
Fenerbahçe, Antalya'da düzenlenecek hazırlık kampında Alanyaspor ve Salernitana ile hazırlık maçları yapılacağını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Antalya'da düzenlenecek olan hazırlık kampında oynanacak hazırlık maçlarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada kamp sürecindeki hazırlık maç programının şu şekilde olduğu belirtildi:
7 Aralık Çarşamba
Fenerbahçe – C. Alanyaspor / Alanya Oba Stadyumu / 19.00
10 Aralık Cumartesi
Fenerbahçe - US Salernitana / Alanya Oba Stadyumu / 18.00
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