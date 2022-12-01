İşte Fenerbahçe'nin Antalya'daki hazırlık maçları

Fenerbahçe, Antalya'da düzenlenecek hazırlık kampında Alanyaspor ve Salernitana ile hazırlık maçları yapılacağını açıkladı.

AA
01 Aralık 2022 Perşembe, 11:44
İşte Fenerbahçe'nin Antalya'daki hazırlık maçları
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Fenerbahçe Kulübü, Antalya'da düzenlenecek olan hazırlık kampında oynanacak hazırlık maçlarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada kamp sürecindeki hazırlık maç programının şu şekilde olduğu belirtildi:

7 Aralık Çarşamba

Fenerbahçe – C. Alanyaspor / Alanya Oba Stadyumu / 19.00

10 Aralık Cumartesi

Fenerbahçe - US Salernitana / Alanya Oba Stadyumu / 18.00


Alanyaspor fenerbahçe Antalya Salernitana hazırlık maçı

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