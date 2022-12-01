İşte Fenerbahçe'nin Antalya'daki hazırlık maçları

01 Aralık 2022 Perşembe, 11:44

Fenerbahçe Kulübü, Antalya'da düzenlenecek olan hazırlık kampında oynanacak hazırlık maçlarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada kamp sürecindeki hazırlık maç programının şu şekilde olduğu belirtildi:

7 Aralık Çarşamba

Fenerbahçe – C. Alanyaspor / Alanya Oba Stadyumu / 19.00

10 Aralık Cumartesi

Fenerbahçe - US Salernitana / Alanya Oba Stadyumu / 18.00