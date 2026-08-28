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İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

28.08.2026 09:29:00
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Cumhuriyet Spor
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İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Trabzonspor'un kura öncesi hangi torbada yer alacağı ve muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Konferans Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşaması için geri sayım başladı. Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek Trabzonspor'un rakipleri, 28 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak.  

İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Bordo-mavili takım, UEFA kulüp katsayısına göre kuraya 4. torbadan katılacak. UEFA'nın açıklamasına göre lig aşamasının kesin fikstürü, kura çekiminin ardından en geç 30 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

TRABZONSPOR'UN 6 RAKİBİ BELLİ OLACAK

UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Takımlar, altışar ekipten oluşan altı farklı torbaya ayrılacak.

UEFA'nın 2026/27 sezonu kura talimatına göre her takım, altı torbanın her birinden birer rakiple eşleşecek. Böylece Trabzonspor'un lig aşamasında karşılaşacağı altı rakip kura sonucunda belirlenecek.

Bordo-mavililer lig aşamasında üçü sahasında, üçü deplasmanda olmak üzere toplam altı karşılaşmaya çıkacak. Aynı ülkenin temsilcileri birbirleriyle eşleşemeyecek ve bir takım, aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşabilecek.

İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

ÖNEMLİ RAKİPLER İLK TORBADA

Trabzonspor'u kura çekiminde birbirinden önemli rakipler bekliyor. İlk torbada Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag bulunuyor.

Bordo-mavili takımın yer aldığı 4. torbada ise Lincoln Red Imps, Brann, Hearts, Kairat ve Universitatea Craiova yer alıyor. Trabzonspor, kendi torbasındaki bu beş ekipten biriyle karşılaşacak.

İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

1. TORBA

Atalanta

Braga

Ajax

Freiburg

Monaco

Kopenhag

İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

2. TORBA

Midtjylland

Kızılyıldız

Gent

Panathinaikos

Pafos

Brighton

İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

3. TORBA

Lugano

Getafe

KuPS

Twente

Borac Banja Luka

Sint-Truiden

İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

4. TORBA

Lincoln Red Imps

Brann

Hearts

Kairat

Trabzonspor

Universitatea Craiova

İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

5. TORBA

Riga FC

Hajduk Split

Jablonec

AGF

Nordsjaelland

Inter Club d'Escaldes

İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

6. TORBA

Thun

CSKA Sofya

Kauno Zalgiris

Mjallby

Iberia 1999

Egnatia

İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

LİG AŞAMASI 15 EKİM'DE BAŞLAYACAK

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 15 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Altı haftadan oluşan lig aşaması, 17 Aralık 2026'da tamamlanacak.

Lig aşamasında ilk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. İlk 24 sıranın dışında kalan takımlar Avrupa'ya veda edecek.

2026/27 UEFA Konferans Ligi finali, 2 Haziran 2027 tarihinde İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.

İlgili Konular: #trabzonspor #uefa avrupa konferans ligi #kura çekimi

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