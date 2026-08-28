İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Konferans Ligi 'nde 2026/27 sezonunun lig aşaması için geri sayım başladı. Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek Trabzonspor 'un rakipleri, 28 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Bordo-mavili takım, UEFA kulüp katsayısına göre kuraya 4. torbadan katılacak. UEFA'nın açıklamasına göre lig aşamasının kesin fikstürü, kura çekiminin ardından en geç 30 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

TRABZONSPOR'UN 6 RAKİBİ BELLİ OLACAK

UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Takımlar, altışar ekipten oluşan altı farklı torbaya ayrılacak.

UEFA'nın 2026/27 sezonu kura talimatına göre her takım, altı torbanın her birinden birer rakiple eşleşecek. Böylece Trabzonspor'un lig aşamasında karşılaşacağı altı rakip kura sonucunda belirlenecek.

Bordo-mavililer lig aşamasında üçü sahasında, üçü deplasmanda olmak üzere toplam altı karşılaşmaya çıkacak. Aynı ülkenin temsilcileri birbirleriyle eşleşemeyecek ve bir takım, aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşabilecek.