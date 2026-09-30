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İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

30.09.2026 09:39:00
Güncellenme:
AA
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İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, 10 maçla tamamlandı.

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UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, 10 maçla sona erdi.

Organizasyonun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta İspanya evinde Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederken, İngiltere ise deplasmanda Çekya'yı 2-0 yendi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

UEFA Uluslar A Ligi:

3. Grup:

İspanya-Hırvatistan: 4-1

Çekya-İngiltere: 0-2

UEFA Uluslar B Ligi:

1. Grup:

Slovenya-Kuzey Makedonya: 2-0

İskoçya-İsviçre: 0-3

UEFA Uluslar C Ligi:

1. Grup:

Finlandiya-Belarus: 0-0

San Marino-Arnavutluk: 0-3

3. Grup:

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

Slovakya-Kazakistan: 2-1

4. Grup:

Lüksemburg-İzlanda: 0-3

Bulgaristan-Estonya: 0-0

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