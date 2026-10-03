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İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

3.10.2026 10:19:00
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AA
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İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.

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UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla sürdü.

A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun diğer karşılaşmasında Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı.

DZEKO SON MAÇINA ÇIKTI

B Ligi 4. Grup'ta Bosna-Hersek ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Eski Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, bu karşılaşmayla birlikte son maçına çıktı.

Aynı grupta Polonya, Romanya'yı 6-0 mağlup etti.

GECENİN SONUÇLARI

A Ligi 1. Grup:

Belçika - Türkiye: 3-0

Fransa - İtalya: 1-1

B Ligi 2. Grup:

Macaristan - Gürcistan: 1-0

Ukrayna - Kuzey İrlanda: 0-3

B Ligi 4. Grup:

Polonya - Romanya: 6-0

Bosna-Hersek - İsveç: 1-1

C Ligi 2. Grup:

Letonya - Karadağ: 1-2

Kıbrıs Rum Kesimi - Ermenistan: 2-0

C Ligi 3. Grup:

Kazakistan - Moldova: 1-2

Faroe Adaları - Slovakya: 1-1

İlgili Konular: #Bosna Hersek #Uluslar Ligi #A Milli Takım

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