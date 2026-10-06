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İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

6.10.2026 09:11:00
Güncellenme:
AA
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İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası A, B ve C liglerinde oynanan 8 karşılaşmayla devam etti. Türkiye, İtalya deplasmanından 3-1 mağlup ayrılırken Fransa, Belçika'yı 4-1 yendi.

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UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 8 karşılaşmayla devam etti.

A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

TÜRKİYE İTALYA'DA KAYBETTİ

Ev sahibi İtalya'nın gollerini Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori ve Francesco Pio Esposito kaydetti.

A Milli Takım'ın karşılaşmadaki tek golü ise Aral Şimşir'den geldi.

FRANSA BELÇİKA'YI 4 GOLLE GEÇTİ

Aynı gruptaki diğer karşılaşmada Fransa, sahasında Belçika'yı 4-1 mağlup etti.

Fransa'nın gollerini Desire Doue, Rayan Cherki ve 2 kez Michael Olise kaydetti. Belçika'nın tek golü Dodi Lukebakio'dan geldi.

GECENİN SONUÇLARI

A Ligi 1. Grup:

İtalya - Türkiye: 3-1

Fransa - Belçika: 4-1

B Ligi 2. Grup:

Kuzey İrlanda - Gürcistan: 0-0

Ukrayna - Macaristan: 1-2

B Ligi 4. Grup:

Bosna Hersek - Polonya: 1-0

Romanya - İsveç: 0-1

C Ligi 2. Grup:

Kıbrıs Rum Kesimi - Letonya: 2-1

Karadağ - Ermenistan: 0-0

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