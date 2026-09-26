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İşte Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

26.09.2026 09:31:00
Güncellenme:
AA
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İşte Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı. A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 1-0 mağlup olurken grubun diğer maçında Belçika, İtalya'yı deplasmanda 2-0 yendi.

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UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında A, B ve C liglerinde toplam 8 karşılaşma oynandı.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında konuk ettiği Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Fransa'nın galibiyet golünü Kylian Mbappe kaydetti.

BELÇİKA İTALYA'YI DEPLASMANDA YENDİ

Türkiye'nin grubundaki diğer karşılaşmada Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri Mika Godts ve Dodi Lukebakio attı.

İLK HAFTA TAMAMLANIYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk haftanın programı yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Gecenin sonuçları şöyle:

A LİGİ

1. Grup:

Türkiye-Fransa: 0-1

İtalya-Belçika: 0-2

B LİGİ

2. Grup:

Gürcistan-Kuzey İrlanda: 0-1

Macaristan-Ukrayna: 0-1

4. Grup:

Polonya-Bosna Hersek: 0-0

İsveç-Romanya: 2-1

C LİGİ

2. Grup:

Ermenistan-Letonya: 2-0

Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1

İlgili Konular: #Belçika #A Milli Takım #uefa uluslar ligi

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