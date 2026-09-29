İstifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı: TFF'den Vincenzo Montella kararı

A Milli Takım, Uluslar Ligi A Grubu 2. maçında İtalya'yı konuk etti. Karşılaşmadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifaya davet edildi.

Karşılaşmanın ardından Montella'ya istifayı düşünüp düşünmediği soruldu. Montella bu soruya, "Ben yaptığım çalışmalara inanıyorum. Futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Bana suç atabilirsiniz ama buraya kadar nasıl geldiysek buralardan devam etmesini de biliriz. Öyle bir gündem yok" cevabını verdi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Montella'nın istifa etmeyi düşünmediğini yineledi. Schira, A Milli Takım'ın Belçika ve İtalya ile oynayacağı bir sonraki maçların ardından TFF'nin Montella'nın durumunu değerlendirme kararı aldığını belirtti.