İstifa kararının ardından... Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 1-1 berabere biten Roma maçının ardından basın mensuplarına konuştu.

Başkan Aziz Yıldırım, istifa kararı alan Teknik Direktör İsmail Kartal hakkında görüşlerini aktardı.

"HABERİMİZ YOKTU"

İsmail Kartal'ın istifasından önceden haberdar olmadığını belirten Aziz Yıldırım, "Önceden haberim olsaydı gelir miydim buraya! Hiçbirimizin haberi yoktu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe camiasındaki eleştirilere tepki gösteren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"

"İSMAİL KARTAL'IN KAFASINA ŞİŞE ATTILAR"

Taraftara ve camiaya sabırlı olma çağrısında bulunan Aziz Yıldırım, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Yıldırım, "Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek! Bekleyecek! Sonunda mayıs ayında şampiyon olacağız" dedi.

İsmail Kartal'ın istifasının ardından yaşananlara da değinen Yıldırım, teknik direktörün neden istifa ettiğini açıkladı.

Aziz Yıldırım, "İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu!" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇELİYİM DİYEN YORUMCULARIN HEPSİ..."

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne İsmail Kartal yönetiminde kaldığını hatırlatan Yıldırım, transfer konusunda da kulübün imkanları doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Yıldırım, "Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik, kaldık. İsmail Kartal'la kaldık. Biz desteğiz, biz yapmadık. Biz maddi yönden gelirler giderler üzerinden çalışıyoruz. Onun istediği biri varsa arkadaşlarla konuşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bazen de imkanlar var. Ben 200 milyona futbolcu alırım, hiç çekinmem alırım ama kulübe ne zarar verir" diye konuştu.

Fenerbahçeli olduğunu söyleyen yorumculara tepki gösteren Aziz Yıldırım, "Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor" dedi.

"İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, camiaya da deneyimli teknik adama sahip çıkma çağrısında bulundu.

Aziz Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır ama camia da İsmail Kartal'a sahip çıksın!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin transfer politikası üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösteren Yıldırım, yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle mevcut kadrodan bazı oyuncuların gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Aziz Yıldırım, "Hepinizi suçluyorum. 'Fenerbahçe transfer yapıyor' diyorsunuz, geriye kaldı 15 tane oyuncunun gitmesi lazım yabancı hakkından dolayı. Doğruları yazmanız gerekirken maalesef hiçbir doğruyu konuşmuyorsunuz. Bu oyuncular gitsin de bir karşılığı var. Almışlar 15-18 milyona, oyuncunun bir tanesinin 8 milyon bonservisi ödenecek, kendisi 4-4.5 alıyor. Hesap kitap zaman hepsini kullanmamız lazım. Yok hemen gitsin, şöyle yaptı diyorsunuz, kamuoyu oluşturuyorsunuz. Zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru, ondan dolayı bize saldırıyorlar" dedi.

"HEPİMİZ STRES ALTINDAYIZ"

İsmail Kartal'ın yaşadığı baskıya dikkat çeken Aziz Yıldırım, kendilerinin de baskı altında olduğunu söyledi.

Yıldırım, "İsmail Hoca'yı gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insanlar dayanabilir mi ya! Biz de baskı altındayız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın futbolcular ve teknik heyet üzerindeki etkisine değinen Yıldırım, eleştirilerde doğruların yazılması gerektiğini söyledi.

Aziz Yıldırım, "Hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, rahatım ama insanların var, etkileniyorlar. Doğruları yazın. İsmail Hocanın kafasına suyla, 1-1'ken şişe attılar ya. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu!" diye konuştu.

"DERDİNİZ NEDİR?"

İsmail Kartal'ın yaşananlardan etkilendiğini belirten Yıldırım, "Biz görüyoruz, İsmail Hoca da görüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu" dedi.

Roma karşısında Fenerbahçe'nin iyi bir performans sergilediğini savunan Aziz Yıldırım, alınan 1 puanın ardından gruptan çıkabileceklerini söyledi.

Yıldırım, "Bizim takım iyi oynadı, 1 puan aldık. Bizim hesabımızda gruptan çıkabiliriz. Bunu söylemiyorum şuradan buradan bunu alırız diye. Müsaade etmiyorsunuz ki! Levent oynadı, iyi oynadı mı, Bartuğ iyi oynadı mı! Söyleyin! O zaman nedir derdiniz! Oyuncu yok şu bu!" ifadelerini kullandı.

"DEVAM EDECEĞİM DEMESİNE GEREK YOK"

İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini bir kez daha vurgulayan Yıldırım, teknik direktöre doğrudan destek verdiğini belirtti.

Aziz Yıldırım, "İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim! Biz bir aileyiz!" sözlerini kullandı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyon olacağına inandığını belirterek, Şampiyonlar Ligi'ne kalma başarısının da yeterince takdir edilmediğini söyledi" dedi.

Yıldırım, "Mayıs ayına geldiğimizde ligi görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'ne de kaldık. 18 yıl sonra bir hoca ve başkan başarıyor. Bunu alkışlayacağınıza gömüyorsunuz! Ayıp!" ifadelerini kullandı.

"İSMAİL KARTAL'A BU CAMİA SAHİP ÇIKSIN"

Fenerbahçeli olduğunu söyleyen yorumcuları eleştiren Yıldırım, "Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. Bugün biz varız da 1-2 sene sonra yokuz yani. Biz niye geldik, başarısızlık var dedik, 4 sene bizden, 8 sene diğer yönetimlerden başarısızlık var, Fenerbahçeliler ağlıyor, çocuklar üzülüyor. Çocuklar sevinmiyor mu şimdi! Siz bunu tukaka yaptınız. Başarıyı mundar ettiniz. Bunu kabul etmiyorum. Bu konuda da daha çok konuşma yaparız. Haberiniz olsun!" dedi.

İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini yineleyen Aziz Yıldırım, teknik direktöre yönelik tribün tepkisine de tepki gösterdi.

Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır ama İsmail Kartal'a bu camia sahip çıksın! Bu şekilde kafasına şişe atarak sahip çıkılmaz! Ayıp!" ifadelerini kullandı.

"BEN BIRAKANA KADAR..."

Roma karşılaşmasının önemine dikkat çeken Yıldırım, Fenerbahçe'nin iyi bir oyun ortaya koyduğunu savundu.

Aziz Yıldırım, "Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. 1-1 bitmiştir. İyi oynayıp fırsat yakalamışız. Sahada taktik savaşı vardı. Bunu görmemezlikten gelmek ayıptır" dedi.

İsmail Kartal'ın görevde kalacağını kesin bir dille ifade eden Yıldırım, "Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez!" diye konuştu.

"İSMAİL KARTAL İLE KONUŞTUM"

İsmail Kartal ile görüştüğünü açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktörün yaşadığı baskıyı kendisine anlattığını söyledi.

Yıldırım, "İsmail Kartal ile şimdi konuştum. Şişeyi söyledi, baskıyı söyledi. İlaç alıyorum dedi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe için önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, geçmişte teknik direktörlerle ilgili uygulamalarını hatırlattı.

Aziz Yıldırım, "İsmail Kartal bizim evladımız. Ben Aziz Yıldırım olarak ve yöneticiler olarak, 20 senelik dönemimde 2 hoca hariç hiçbir tanesiyle sezon bitmeden bıraktığımı gördünüz mü, yaşadınız mı! O zaman devam!" dedi.

"BÖYLE STRES OLMAZ"

Teknik direktörün üzerindeki baskının boyutuna dikkat çeken Yıldırım, "Ben de olsam, bu stresi kaldıramayız yani. Böyle stres olmaz beyler!" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın istifasının kendileri açısından beklenmedik olduğunu belirten Yıldırım, medya ve sosyal medyadaki haberlerin baskıyı artırdığını söyledi.

Yıldırım, "İsmail Hoca aniden istifa etti, hiç beklemiyorduk ki. Siz yazıyorsunuz istifa edecek diye, siz yazmayın bakalım istifa edecek mi! Çanağı tutuyorsunuz! Sosyal medyadan yazıyorsunuz" dedi.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Yaşanan gelişmelerin ardından Samandıra'daki sürecin devam edeceğini belirten Aziz Yıldırım, "Samandıra'da aynı süreç devam edecek. Herkes açıklama yapılmadan önceki pozisyonuna geri dönsün" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın kendisinden yeniden göreve devam edeceğine dair açıklama yapmasına gerek olmadığını söyleyen Yıldırım, kararını net şekilde ortaya koydu.

Aziz Yıldırım, "İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Bizden dolayı bir şey yok. Olay ne, birisi 1-1'ken şişe atıyor. Oradan bağırıyorlar, taraftar bağırıyor ne olduğunu bilmeden" dedi.

"TV'DE YORUM YAPAN İNSANLAR..."

Fenerbahçe camiasına çağrıda bulunan Aziz Yıldırım, televizyon yorumcularının söylemlerinin kulübe zarar verdiğini savundu.

Yıldırım, "Fenerbahçeliler, kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değerine sahip çıkmalı! O TV'de yorum yapanlar insanları tukaka yapıp insanları kulüpten uzaklaştırıyor. Net söylüyorum. Yapmayın! Herkes yapıyor" ifadelerini kullandı.

Transfer gündemine de değinen Yıldırım, kulübün yaptığı harcamaların nasıl karşılanacağını kimsenin sorgulamadığını belirtti.

Aziz Yıldırım, "Yine bir oyuncu alıyormuşuz, adını söylediler, bilmiyorum. Kimse demiyor bu paraları nasıl öder kulüp demiyor. Siz aile bütçenizi böyle mi yapıyorsunuz!" dedi.

"YALAN HABER YAPMAYIN"

Medya kuruluşlarına ve yorumculara seslenen Aziz Yıldırım, yapılan haberlerin Fenerbahçe üzerinde baskı oluşturduğunu savundu.

Aziz Yıldırım, "Yalan haber yapmayın, rica ediyorum. Yaptığınız haberlerden ötürü kamuoyu oluşuyor, baskının sonu da bu oluyor. Ben bırakana kadar İsmail Kartal teknik direktördür, neyse odur. Ben gideceğim gün benle ayrılır. Ben gidene kadar ayrılamaz. Onu da bilin! Hepiniz bilin! Yorumlarınızı ona göre yapın! Şişe atıyorsunuz ya, nasıl duracak adam! Ayıp yahu!" ifadelerini kullandı.