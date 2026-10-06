İstifası kabul edilmemişti: Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı da yaşandı. Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin, istifa kararı alırken başkent ekibi istifanın kabul edilmediğini duyurmuştu.

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Ajansspor'a yaptığı açıklamada Metin Diyadin'in kararından vazgeçmediğini ve istifasının kabul edildiğini söyledi.

Arda Çakmak yaptığı açıklamada, "Metin Hoca (Diyadin) ikna olmadı. İstifasını sözlü ve yazılı bir şekilde iletti. Yollarımız kesin olarak ayrıldı" dedi.

Gençlerbirliği'yle geçtiğimiz sezon anlaşan ve 10 maçta takımın başında yer alan Metin Diyadin, kısa bir süre sonra takımdan ayrılmıştı. Diyadin, sezon bitmeden bir kez daha kırmızı-siyahlılarla anlaşmış ve takımın başına geçmişti.

6 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET, 1 BERABERLİK VE 2 GALİBİYET ALMIŞTI

Bu sezon Gençlerbirliği Süper Lig'de 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Gençlerbirliği, topladığı 7 puanla 13. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftasında Fenerbahçe ve Göztepe'yi mağlup eden Gençlerbirliği, üçüncü haftada Erzurumspor ile berabere kaldı. Başkent ekibi, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir karşılaşmalarından mağlup ayrıldı.

Gençlerbirliği, milli aranın ardından ligin 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

İSTİFASI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Teknik direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır."