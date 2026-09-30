İsviçre, İskoçya'yı farklı devirdi

UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup'ta İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Barclays Hampden'da oynanan mücadeleyi İsviçre 3-0 kazandı.
İLK YARIDA İSVİÇRE ÖNE GEÇTİ
İskoçya'da Jack Hendry, 11. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
İsviçre, 12. dakikada Ricardo Rodriguez'in kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
İSVİÇRE FARKI AÇTI
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İsviçre, 55. dakikada Nico Elvedi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Konuk ekip, 82. dakikada Zeki Amdouni'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla İsviçre, UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup'ta 6 puanla liderliğini sürdürdü. İskoçya ise 1 puanda kaldı.