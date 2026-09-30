Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsviçre, İskoçya'yı farklı devirdi

İsviçre, İskoçya'yı farklı devirdi

30.09.2026 09:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İsviçre, İskoçya'yı farklı devirdi

UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, deplasmanda 10 kişi kalan İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup'ta İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Barclays Hampden'da oynanan mücadeleyi İsviçre 3-0 kazandı.

İLK YARIDA İSVİÇRE ÖNE GEÇTİ

İskoçya'da Jack Hendry, 11. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İsviçre, 12. dakikada Ricardo Rodriguez'in kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İSVİÇRE FARKI AÇTI

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İsviçre, 55. dakikada Nico Elvedi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Konuk ekip, 82. dakikada Zeki Amdouni'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla İsviçre, UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup'ta 6 puanla liderliğini sürdürdü. İskoçya ise 1 puanda kaldı.

İlgili Konular: #isviçre #İskoçya #Uluslar Ligi

İlgili Haberler

Fransa, Belçika deplasmanında üç puanı son dakikalarda kaptı!
Fransa, Belçika deplasmanında üç puanı son dakikalarda kaptı! Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Belçika'yı 1-0 mağlup etti.
Ferhat Arıcan Fransa'da altın madalyayı kaptı!
Ferhat Arıcan Fransa'da altın madalyayı kaptı! Milli sporcu Ferhat Arıcan, Dünya Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazandı.
Fransa'yı deviren Polonya, Avrupa şampiyonu oldu
Fransa'yı deviren Polonya, Avrupa şampiyonu oldu CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Polonya, Fransa'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Polonya bu sonuçla üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.