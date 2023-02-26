İsviçre'de Mario Balotelli tepkisi: Formasını yaktılar

Sezon başında Adana Demirspor'dan İsviçre Ligi ekibi Sion'a transfer olan İtalyan futbolcu Mario Balotelli, taraftarların yoğun tepkisi ile karşılaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:16
İsviçre'de Mario Balotelli tepkisi: Formasını yaktılar
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İsviçre'nin Sion ekibinde forma giyen İtalyan yıldız Mario Balotelli, takımın taraftarlarından tepki gördü.

İsviçre Ligi'nin 22. haftasında Sion'un kendi sahasında St. Gallen'e 4-0 mağlup olması, taraftarları çok sinirlendirdi. Takıma yoğun tepki göstere taraftarlar en büyük protestoyu ise İtalyan yıldız Balotelli'ye yaptı.

Mario Balotelli

FORMASINI YAKTILAR

Tribünlerde, Mario Balotelli'nin giydiği 45 numaralı forma ateşe verilirken, yıldız oyuncu için "Ya bu forma için savaş ya da git" tezahüratları yapıldı.

Sion'un sezon başında Adana Demirspor'dan transfer ettiği 32 yaşındaki Mario Balotelli, bu sezon Sion formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol kaydetti. 10 takımın bulunduğu İsviçre Süper Ligi'nde Sion, 9. sırada bulunuyor.


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