İsviçre'de Mario Balotelli tepkisi: Formasını yaktılar

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:16

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 18:16

İsviçre'nin Sion ekibinde forma giyen İtalyan yıldız Mario Balotelli, takımın taraftarlarından tepki gördü.

İsviçre Ligi'nin 22. haftasında Sion'un kendi sahasında St. Gallen'e 4-0 mağlup olması, taraftarları çok sinirlendirdi. Takıma yoğun tepki göstere taraftarlar en büyük protestoyu ise İtalyan yıldız Balotelli'ye yaptı.

Mario Balotelli

FORMASINI YAKTILAR

Tribünlerde, Mario Balotelli'nin giydiği 45 numaralı forma ateşe verilirken, yıldız oyuncu için "Ya bu forma için savaş ya da git" tezahüratları yapıldı.

Sion'un sezon başında Adana Demirspor'dan transfer ettiği 32 yaşındaki Mario Balotelli, bu sezon Sion formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol kaydetti. 10 takımın bulunduğu İsviçre Süper Ligi'nde Sion, 9. sırada bulunuyor.