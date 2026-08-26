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Italiano'dan Ernest Poku açıklaması: 'Gerçek bir kanat oyuncusu'

Italiano'dan Ernest Poku açıklaması: 'Gerçek bir kanat oyuncusu'

26.08.2026 20:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Italiano'dan Ernest Poku açıklaması: 'Gerçek bir kanat oyuncusu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris maçı öncesinde yaptığı açıklamada yeni transfer Ernest Poku'yu yorumladı.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, 3-0'ın rövanşında Kauno Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Italiano açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: 

“Buraya gelene kadar iki tane tur atladık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef bu. Yarın iyi bir sonuç alarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. İlk maçı kazandık ama dün de aynı skorlu bir maç vardı ve o takım elendi. O yüzden kesin olarak bakamayız. Yarın sonuna kadar konsantre olmamız ve kazanmamız gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız!”

"POKU İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

"Poku, ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirde iyi olan bir oyuncu, hızlı bir oyuncu ve 23 yaşın altında bir oyuncu. Gerçek bir kanat oyuncusu, bizim istediğimiz bir kanat oyuncusu. Cumadan sonra bizimle olacak ve rekabete girecek.

Trossard'da hafif bir rahatsızlık vardı. O yüzden kendisi yok. Yarın da %100'ünü verecek oyuncuları sahaya süreceğim."

"KAYBETMEK BU OYUNUN BİR PARÇASI"

"Kaybetmek bu oyunun bir parçası maalesef. Bu yolculukta tabii ki maç kaybedeceksiniz. Bu normal bir şey ama gösterdiğiniz reaksiyon önemlidir. Oradan dersler çıkarmanız gerekiyor ve bundan sonraki maçta da performansınızın negatif olmaması gerekiyor, bu önemli bir şey.

Şimdi ligi bir kenara bırakıyoruz, hedefimiz tamamen bu maçta olacak. Tabii ki kaybetmek istemiyoruz, kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız ama tabii ki bu işin bir parçası. Buradan ders çıkarmanız gerekiyor ve performansını üst seviyede tutmanız gerekiyor."

İlgili Konular: #beşiktaş #Vincenzo Italiano #Ernest Poku

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