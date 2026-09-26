İtalya - Belçika maçı sonunda gergin anlar: Lukaku ile Donnarumma arasında tartışma çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki maçta Belçika, deplasmanda İtalya'yı Mika Godts ve Dodi Lukebakio'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. İtalya Milli Takımı'nda yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Roberto Mancini'nin ilk maçında "Gök Mavililer" hayal kırıklığı yaşarken, karşılaşmanın son anlarında ise gerginlik ve sözlü tartışmalar yaşandı.

LUKAKU İLE DONNARUMMA ARASINDA TARTIŞMA Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, 83. dakikada Charles De Ketelaere'nin yerine oyuna girdi. 90+1'de bir pozisyon sonrası İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma ile sözlü tartışmaya giren Lukaku, takımının İtalya karşısındaki galibiyetini vurgulamak amacıyla eliyle 2-0'lık skoru işaret etti ve parmağını dudaklarına götürerek "sus" işareti yaptı.

Yaklaşık iki dakika sonra maçın son düdüğü çalarken, Donnarumma hızla orta sahaya kadar geldi ve Belçikalı golcünün üzerine yürüdü.