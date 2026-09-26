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İtalya - Belçika maçı sonunda gergin anlar: Lukaku ile Donnarumma arasında tartışma çıktı
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İtalya - Belçika maçı sonunda gergin anlar: Lukaku ile Donnarumma arasında tartışma çıktı

26.09.2026 13:35:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalya - Belçika maçı sonunda gergin anlar: Lukaku ile Donnarumma arasında tartışma çıktı

UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'nın İtalya'yı 2-0 mağlup yendiği maçın son düdüğüyle beraber Romelu Lukaku ve Gianluigi Donnarumma arasında gergin anlar yaşandı.

İtalya - Belçika maçı sonunda gergin anlar: Lukaku ile Donnarumma arasında tartışma çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki maçta Belçika, deplasmanda İtalya'yı Mika Godts ve Dodi Lukebakio'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. İtalya Milli Takımı'nda yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Roberto Mancini'nin ilk maçında "Gök Mavililer" hayal kırıklığı yaşarken, karşılaşmanın son anlarında ise gerginlik ve sözlü tartışmalar yaşandı.

İtalya - Belçika maçı sonunda gergin anlar: Lukaku ile Donnarumma arasında tartışma çıktı

LUKAKU İLE DONNARUMMA ARASINDA TARTIŞMA

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, 83. dakikada Charles De Ketelaere'nin yerine oyuna girdi. 90+1'de bir pozisyon sonrası İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma ile sözlü tartışmaya giren Lukaku, takımının İtalya karşısındaki galibiyetini vurgulamak amacıyla eliyle 2-0'lık skoru işaret etti ve parmağını dudaklarına götürerek "sus" işareti yaptı.

İtalya - Belçika maçı sonunda gergin anlar: Lukaku ile Donnarumma arasında tartışma çıktı

Yaklaşık iki dakika sonra maçın son düdüğü çalarken, Donnarumma hızla orta sahaya kadar geldi ve Belçikalı golcünün üzerine yürüdü.

İtalya - Belçika maçı sonunda gergin anlar: Lukaku ile Donnarumma arasında tartışma çıktı

İki futbolcunun burun buruna geldiği anda diğer oyuncular araya girdi ve tarafları uzaklaştırdı. Alman hakem, yaşananların ardından iki isme de sarı kart gösterdi. 

İlgili Konular: #italya #Belçika #romelu lukaku #Gianluigi Donnarumma

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