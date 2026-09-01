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İtalya'da gündem Dusan Vlahovic: 'Türkiye'de adeta patlama yapıyor'
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İtalya'da gündem Dusan Vlahovic: 'Türkiye'de adeta patlama yapıyor'

1.09.2026 15:52:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalya'da gündem Dusan Vlahovic: 'Türkiye'de adeta patlama yapıyor'

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ın Çorum FK'yi 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Dusan Vlahovic, İtalyan basınının gündemine oturdu.

İtalya'da gündem Dusan Vlahovic: 'Türkiye'de adeta patlama yapıyor'

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK karşısında sergilediği performansla İtalyan basınında geniş yer buldu.

İtalya'da gündem Dusan Vlahovic: 'Türkiye'de adeta patlama yapıyor'

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan ve 8 golün atıldığı karşılaşmada Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Cerny, Dusan Vlahovic (3), İlhan Fakılı ve Murillo kaydetti.

İtalya'da gündem Dusan Vlahovic: 'Türkiye'de adeta patlama yapıyor'

Vlahovic'in hat-trick yaptığı mücadele, İtalya'nın önde gelen spor yayınlarının da gündemine taşındı.

İtalya'da gündem Dusan Vlahovic: 'Türkiye'de adeta patlama yapıyor'

"TÜRKİYE'DE ADETA PATLAMA YAPIYOR"

La Gazzetta Dello Sport, Sırp golcünün performansı için "Vlahovic, Türkiye'de adeta patlama yapıyor" ifadesini kullandı.

Haberde, "Sırp forvet, yeni formasıyla golsüz başlayan başlangıcın ardından çıkış yakalayarak Beşiktaş'ı Çorum FK karşısında 6-2'lik galibiyete taşıdı: 43. dakikada penaltıdan attığı golün ardından ikinci yarıda iki gol daha kaydetti. Belki de Dusan Vlahovic'in özgürleşmesi için Vincenzo Italiano'ya ve Boğaz'a gerçekten ihtiyacı vardı. Beşiktaş'la ilk üç maçında gol atamayan Sırp oyuncu, toparlanmak için sadece bir geceye ihtiyaç duydu: Çorum FK'ya karşı 23 dakikada üç gol attı ve bu, Türkiye'deki yeni macerasının ilk golleri oldu" ifadelerine yer verildi.

İtalya'da gündem Dusan Vlahovic: 'Türkiye'de adeta patlama yapıyor'

"FIRTINA GİBİ ESTİ"

Calciomercato ise Vlahovic için "Vlahovic, fırtına gibi esti" başlığını kullandı.

Haberde, "Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla ilk üç maçında gol atamamasının ardından Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti. Üçüncü hafta maçında Çorum'a karşı alınan galibiyette, Cerny'nin açılış golünün ardından Sırp forvet üç kez fileleri havalandırdı" denildi.

İtalya'da gündem Dusan Vlahovic: 'Türkiye'de adeta patlama yapıyor'

"DURDURULAMAYAN VLAHOVIC'İN ŞOVU"

Torino merkezli Tuttosport ise Vlahovic'in Vincenzo Italiano yönetiminde yeniden çıkışa geçtiğini belirtti.

Haberde, "Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Beşiktaş, siyah-beyaz formalarıyla kanatlandı. İstanbul ekibi, Süper Lig'in üçüncü haftasında Çorum'u, durdurulamaz Dusan Vlahovic'in hat-trick'i sayesinde 6-2 mağlup etti. Eski Juventus oyuncusunun şovu farklı galibiyeti getirdi" ifadeleri kullanıldı.

İtalya'da gündem Dusan Vlahovic: 'Türkiye'de adeta patlama yapıyor'

"MAÇIN YILDIZI VLAHOVIC OLDU"

Tuttomercato da Çorum FK karşısında üç gol atan Vlahovic'i maçın öne çıkan ismi olarak gösterdi.

İtalyan sitesi haberinde, "Beşiktaş, Türkiye Süper Ligi'nin 3. haftasında Çorum'u farklı bir skorla mağlup etti. İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanan ve ev sahibi ekibin 6-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın yıldızı, şüphesiz Dusan Vlahovic oldu" ifadelerine yer verdi.

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