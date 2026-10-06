İtalya'da günden Vincenzo Montella: 'Artık gerçekten tehlikede'

A Milli Takım , UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibine 3-1 mağlup oldu ve gruptaki dördüncü yenilgisini aldı. A Milli Takım'ın tek golü Aral Şimşir'den gelirken İtalyan'nın gollerini Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori ve Pio Esposito kaydetti.

La Gazzetta della Sport'taki maç haberinde, “ Evet, işte farklı bir İtalya! Türkiye karşısında hat-trick yaparak (3 gol) grup ikinciliğine daha da yaklaştı. Scamacca ilk yarıyı güçlü bir voleyle açtı. Montella'nın milli takımı ikinci yarıda Aral Şimşir'in golüyle eşitliği sağladı, ardından Calafiori'nin kafa vuruşu ve Pio Esposito'nun yakın mesafeden attığı golle İtalya galibiyeti perçinledi. Ve Fransa'nın Belçika karşısındaki zaferi, Azzurri için büyük bir hediye oldu ” denildi.

Corriere dello Sport da golleri öne çıkararak maçı, “ İtalya Milli Takımı, Scamacca, Calafiori ve Pio Esposito'nun golleriyle galip geldi; Mancini'nin ekibi Fransa'nın ardından grupta ikinci sıraya yerleşti. Montella'nın Türkiye'sine karşı İtalya'nın performansı Bursa'daki kadar etkileyici olmasa da yine de etkiliydi. Scamacca ilk yarıda gol perdesini açtı ve Aral Şimsir'in beraberlik golünden kısa bir süre sonra Calafiori golünü kaydetti, Pio Esposito da maçın sonlarına doğru üçüncü golü attı ” şeklinde okuyucularına aktardı.

Tuttosport'taki haberde maçın ardından, “ İtalya, Türkiye karşısında hat-trick yaptı! Scamacca, Calafiori ve Pio Esposito, Montella'yı mağlup etti ” ifadeleri kullanıldı.

Sportsmediaset, A Milli Takım'ın deplasmanda İtalya'ya mağlup olduğu maçı, “ İtalya şimdi gücünü gösteriyor. Türkiye'yi bir kez daha yendikten sonra, Mancini taktiği işe yarıyor. İtalya, Milletler Ligi'nin 4. haftasında Türkiye'yi 3-1 yenerek , Belçika'nın Fransa'ya 4-1 mağlup olması sayesinde A Ligi 1. Grup'ta ikinci sıraya yükseldi. Scamacca, Calafiori ve Pio Esposito'nun golleri Mancini'ye bir galibiyet daha kazandırdı ve Montella'yı puansız bıraktı. Türkiye Milli Takım teknik direktörün pozisyonu artık gerçekten tehlikede ” şeklinde gördü.

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Tuttomercato maçla ilgili haberinde, “İtalya hat-trick yaptı ve Mancini yerini garantiledi. İtalya, Türkiye'yi 3-1 yendikten sonra bu uzun milli takım arasını mümkün olan en iyi şekilde sonlandırıyor: İki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet” ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, “Öte yandan kriz içindeki Türkiye, Vincenzo Montella'nın rolünü sorgulamaya başladı. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Arda Güler'in yokluğunda, İtalyan teknik direktörün yönettiği milli takım oldukça hareketli bir hücumla karşılık vermeye çalıştı ve Aral Şimsir'in golüyle geçici bir beraberlik yakaladı ancak ardından üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı" denildi.