İtalya'dan Domenico Tedesco iddiası: 4 maçta 1 puan toplamıştı...

Fenerbahçe'den sonra Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalyan ekibindeki macerası kısa sürebilir.

Matteo Moretto'nun haberine göre, Bologna'da Tedesco ile yollar ayrılabilir. İtalyan ekibinin yönetimi, 41 yaşındaki teknik direktörün geleceğini değerlendiriyor.

4 MAÇTA 1 PUAN TOPLADI

Tedesco yönetimindeki Bologna, İtalya Serie A'ya kötü bir başlangıç yaptı. Bologna, Tedesco ile ligde 4 maçta galibiyet alamazken sadece 1 puan toplayabildi.

Bologna, genç teknik direktör ile sezon öncesi 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.