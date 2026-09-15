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İtalya'dan Domenico Tedesco iddiası: 4 maçta 1 puan toplamıştı...

İtalya'dan Domenico Tedesco iddiası: 4 maçta 1 puan toplamıştı...

15.09.2026 17:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İtalya'dan Domenico Tedesco iddiası: 4 maçta 1 puan toplamıştı...

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Bologna'nın teknik direktörü Domenico Tedesco'nun geleceği konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Fenerbahçe'den sonra Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalyan ekibindeki macerası kısa sürebilir.

Matteo Moretto'nun haberine göre, Bologna'da Tedesco ile yollar ayrılabilir. İtalyan ekibinin yönetimi, 41 yaşındaki teknik direktörün geleceğini değerlendiriyor.

4 MAÇTA 1 PUAN TOPLADI

Tedesco yönetimindeki Bologna, İtalya Serie A'ya kötü bir başlangıç yaptı. Bologna, Tedesco ile ligde 4 maçta galibiyet alamazken sadece 1 puan toplayabildi.

Bologna, genç teknik direktör ile sezon öncesi 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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