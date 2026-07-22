İtalya, Hollanda'yı set vermeden geçerek yarı finale yükseldi

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenen İtalya, yarı finale yükseldi.
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda İtalya'nın yarı finaldeki rakibi, bugün TSİ 14.30'da oynanacak Brezilya-Japonya maçının galibi olacak.
Salon: East Asian Games Dome
Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)
İtalya: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Giovannini, Omoruyi)
Hollanda: Van Aalen, Jansen, Baijens, Dambrink, Knollema, Stuut (Hester Jasper, Bongaerts, Van De Vosse, Marrit Jasper, Vos,
Setler: 25-21, 25-16, 25-16
Süre: 80 dakika