İtalya Kupası'nda Roma, Lecce'yi yenerek çeyrek finale yükseldi
İtalya Kupası son 16 turunda Roma, evinde Lecce'yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla Mourinho'nun ekibi Roma, çeyrek finale yükselmeyi başardı.
İtalya Kupası son 16 turunda Roma, Lecce'yi 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
Kupada tek maçlı eleme usulüne göre oynanan son 16 turu müsabakaları, Roma-Lecce mücadelesiyle tamamlandı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda ev sahibi takım, geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Roma'nın gollerini, 40. dakikada Marash Kumbulla, 54. dakikada Tammy Abraham, 81. dakikada Eldor Shomurodov attı. Konuk takımın tek golünü ise 14. dakikada Arturo Calabresi kaydetti.
İtalya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde oldu:
Atalanta-Fiorentina, Inter-Roma, Juventus-Sassuolo ve Milan-Lazio.
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