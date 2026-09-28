İtalya maçı öncesi... A Milli Takım'da 7 isim kadroda yer almadı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak.

7 İSİM İTALYA'YA KARŞI YOK

A Milli Takım'da 7 futbolcu, İtalya maçının 23 kişilik kadrosuna dahil edilmedi.

Buna göre İtalya maçında kadroya yer almayan futbolcular Transfermarkt'a göre şöyle:

Uğurcan Çakır, Aral Şimşir, Emirhan Topçu, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı.

MUHTEMEL 11

A Milli Takım'ın Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda İtalya'yı konuk edeceği müsabaka bu akşam 21:45'te başlayacak.

Ay-yıldızlıların karşılaşmaya; Altay, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Oğuz, Arda, Kerem, Barış Alper ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.