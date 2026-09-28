Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalya maçı öncesi... A Milli Takım'da 7 isim kadroda yer almadı

İtalya maçı öncesi... A Milli Takım'da 7 isim kadroda yer almadı

28.09.2026 13:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalya maçı öncesi... A Milli Takım'da 7 isim kadroda yer almadı

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılarda 7 futbolcu, 23 kişilik İtalya maçı kadrosunda yer almadı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak.

7 İSİM İTALYA'YA KARŞI YOK

A Milli Takım'da 7 futbolcu, İtalya maçının 23 kişilik kadrosuna dahil edilmedi.

Buna göre İtalya maçında kadroya yer almayan futbolcular Transfermarkt'a göre şöyle:

Uğurcan Çakır, Aral Şimşir, Emirhan Topçu, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı.

MUHTEMEL 11

A Milli Takım'ın Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda İtalya'yı konuk edeceği müsabaka bu akşam 21:45'te başlayacak.

Ay-yıldızlıların karşılaşmaya; Altay, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Oğuz, Arda, Kerem, Barış Alper ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

İlgili Konular: #italya #Uluslar Ligi #A Milli Takım

İlgili Haberler

İsak Vural, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı
İsak Vural, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda İsak Vural, kadrodan çıkarıldı.
Fatih Terim, milli maç öncesi İtalyan basınına konuştu: 'Bir futbol kimliği oluşturmak önemli'
Fatih Terim, milli maç öncesi İtalyan basınına konuştu: 'Bir futbol kimliği oluşturmak önemli' Fatih Terim, Türkiye - İtalya maçı öncesi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. A Milli Takımı değerlendiren Terim, "Türkiye için şu anda bir futbol kimliği oluşturmak önemli" ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus'tan Victor Osimhen'e övgü: 'Haaland ile birlikte en güçlü forvet'
Jorge Jesus'tan Victor Osimhen'e övgü: 'Haaland ile birlikte en güçlü forvet' Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i övdü. Jesus, "Ceza sahası içinde şu anda Osimhen ve Haaland en güçlü forvetler" ifadelerini kullandı.