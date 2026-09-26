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İtalya maçı öncesi... A Milli Takım'da Orkun Kökçü gelişmesi

İtalya maçı öncesi... A Milli Takım'da Orkun Kökçü gelişmesi

26.09.2026 22:14:00
Güncellenme:
AA
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İtalya maçı öncesi... A Milli Takım'da Orkun Kökçü gelişmesi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından bu yana idmanlara katılamayan Orkun Kökçü, takımdan ayrı çalıştı.
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu ilk grup maçının ardından İtalya karşılaşması öncesindeki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

İLK 11'DE BAŞLAYANLAR YENİLENME YAPTI

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanda, Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, taktik ve bitiricilik çalışmaları yaptı. Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen taktik çalışmasıyla sona erdi.

ORKUN KÖKÇÜ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından bu yana idmanlara katılamayan Orkun Kökçü, antrenmanda fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Millilerin çalışmasını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da tribünden takip etti.

A Milli Takım, İtalya karşılaşması için yarın otobüsle Bursa'ya hareket edecek.

Ay-yıldızlı ekip, maç öncesindeki son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

İlgili Konular: #italya #orkun kökçü #A Milli Takım

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