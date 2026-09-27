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İtalya maçında forma giymemişti: Mark van Bommel, Trossard'ın son durumunu duyurdu

İtalya maçında forma giymemişti: Mark van Bommel, Trossard'ın son durumunu duyurdu

27.09.2026 16:39:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalya maçında forma giymemişti: Mark van Bommel, Trossard'ın son durumunu duyurdu

Beşiktaş'ın yıldızı Leandro Trossard, sakatlığı nedeniyle İtalya maçında oynamamıştı. Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Mark van Bommel, Trossard'ın son durumunu açıkladı.
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika, ikinci maçında Fransa'yı ağırlayacak. Grup etabına İtalya'yı deplasmanda mağlup ederek başlayan Belçika, evinde kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Mark van Bommel, Leandro Trossard hakkında konuştu.

Leandro Trossard, sakatlığı nedeniyle Belçika'nın İtalya ile oynadığı maçta forma giyememişti. Van Bommel, Trossard'ın Fransa karşısında da süre alamayacağını belirterek, "Leandro Trossard ve Mike Penders, Fransa maçında oynamayacaklar. İtalya maçındaki kadro değişmeyecek" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı öncesinde Leandro Trossard'ın ağrıları nedeniyle kadroda olmadığını duyurmuştu. Belçikalı yıldız, Marsilya maçına ek olarak Süper Lig'deki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında da süre alamamıştı.

İlgili Konular: #Belçika #Mark van Bommel #Leandro Trossard

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