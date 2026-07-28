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İtalya'nın yeni teknik direktörü resmen belli oldu!

İtalya'nın yeni teknik direktörü resmen belli oldu!

28.07.2026 17:12:00
Güncellenme:
AA
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İtalya'nın yeni teknik direktörü resmen belli oldu!

İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne 61 yaşındaki Roberto Mancini'nin getirildiğini duyurdu.
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İtalya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Roberto Mancini getirildi.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, milli takımın yeni teknik direktörü oldu" ifadesi kullanıldı.

ÜST ÜSTE ÜÇ DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRMIŞTI

Gennaro Gattuso yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Bosna Hersek'e penaltılarla kaybeden İtalya, Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirmişti.

Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da Gattuso ile yollar ayrılmıştı.

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