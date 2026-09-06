İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SANTARELLİ: "ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER OLACAK"

Sırbistan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, finalde de Sinan Erdem Spor Salonu'nda çok güzel bir atmosfer beklediğini söyledi.

Santarelli, Sırbistan karşısında ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu belirterek, "Çok iyi bir blok defans sistemi kurduk, çok iyi servis attık ve bunun sonucunda gayet iyi bir oyun sahaya koyduk. Kesinlikle çok güzel bir atmosfer vardı. Final için de yarın burada güzel bir atmosferin olacağını biliyorum. Yarın için de çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın finale yükselmesi halinde rakipleri hakkında da değerlendirmede bulunan İtalyan çalıştırıcı, "Bence İtalya'nın daha fazla şansı var. Çünkü Polonya çok uzun zamandır yarı finale çıkmamıştı. İtalya, çok uzun zamandır buralarda oynuyor. Onlar çok daha tecrübeli" dedi.

Santarelli, finalde kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Bir final daha kazanmak, müzemize bir kupa daha götürmek kesinlikle çok isterim. Takımla bunun için çalışıyoruz zaten. Kazansak da kaybetsek de bu yaz bizim için çok güzel bir yaz olmuş olacak. Milletler Ligi'ni kazandık" şeklinde konuştu.